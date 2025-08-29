Emma Răducanu (22 de ani, 36 WTA) încearcă să repete la US Open 2025 marea performanță a carierei, semnată în urmă cu patru ani.

Câștigătoare la New York, pe când avea doar optsprezece ani, Emma Răducanu a ajuns să se simtă din nou în largul ei atât pe terenul de tenis, cât și în afara lui.

Emma Răducanu a jucat golf și fotbal, înainte de meciul cu Elena Rybakina

Relaxată, curioasă și dornică să își extindă aria de abilități motrice, sportiva britanică cu tată român s-a dus să joace golf, cu o zi înaintea duelului tare din turul trei de la US Open, cu Elena Rybakina.

În pregătirea meciului, Emma Răducanu a jucat și o formă de fotbal, a dansat, s-a plimbat și a încercat să își suspende pentru cât mai mult timp grijile, înaintea duelului cu numărul 10 WTA.

„Nu am avut antrenament. Mi s-a dat după-amiaza liberă. Mă voi duce la terenul de golf ca să încerc câteva lovituri. Nu joc golf, dar mă voi strădui,” a spus Emma Răducanu, potrivit The Sun.

