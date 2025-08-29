GALERIE FOTO S-a dus departe: modul inedit prin care Emma Răducanu s-a pregătit de meciul greu cu Rybakina de la US Open

Emma Răducanu a jucat un tenis încântător în primele două tururi ale Openului American.

Tenis WTA Elena Rybakina US Open 2025 emma raducanu
Emma Răducanu (22 de ani, 36 WTA) încearcă să repete la US Open 2025 marea performanță a carierei, semnată în urmă cu patru ani.

Câștigătoare la New York, pe când avea doar optsprezece ani, Emma Răducanu a ajuns să se simtă din nou în largul ei atât pe terenul de tenis, cât și în afara lui.

Emma Răducanu a jucat golf și fotbal, înainte de meciul cu Elena Rybakina

Relaxată, curioasă și dornică să își extindă aria de abilități motrice, sportiva britanică cu tată român s-a dus să joace golf, cu o zi înaintea duelului tare din turul trei de la US Open, cu Elena Rybakina.

În pregătirea meciului, Emma Răducanu a jucat și o formă de fotbal, a dansat, s-a plimbat și a încercat să își suspende pentru cât mai mult timp grijile, înaintea duelului cu numărul 10 WTA.

„Nu am avut antrenament. Mi s-a dat după-amiaza liberă. Mă voi duce la terenul de golf ca să încerc câteva lovituri. Nu joc golf, dar mă voi strădui,” a spus Emma Răducanu, potrivit The Sun.

Răducanu - Rybakina, pentru un loc în optimile US Open 2025

Peste fileu o va găsi pe kazaha Elena Rybakina, campioană pe iarba de la Wimbledon, în vara anului 2022.

Număr zece mondial, Elena Rybakina nu a trecut, până în prezent, de turul trei, în cadrul US Open. A ajuns în această fază competițională, în New York, de două ori, în 2023 și în 2021, dar nu a depășit-o niciodată.

