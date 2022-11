Două tiebreak-uri jucate în mai puțin de 150 de minute de joc au adus mai multă dramă decât era așteptată într-un duel Tsitsipas - Medvedev. Turneul Campionilor de la Torino a fost scena perfectă unde tenismenul grec a bifat abia a patra victorie, dintr-un total de unsprezece întâlniri directe cu rusul, impunându-se în ciuda unui tiebreak al setului secund pierdut scor 13-11.

Stefanos Tsitsipas (24 de ani, 3 ATP) și-a procurat trei mingi de meci în tiebreak-ul setului secund, dar a rămas puternic pe poziții inclusiv în manșa decisivă, dezvăluind la capătul partidei că progresul înregistrat la serviciu i-a permis să utilizeze mai des tactica serviciu-voleu, pe care a văzut-o eficientă în defavoarea finalistului Australian Open 2022.

What. A. WIN.@steftsitsipas holds strong against Medvedev 6-3 6-7(11) 7-6(1) in an instant classic#NittoATPFinals pic.twitter.com/dak1lCV0tH