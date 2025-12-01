Tenisul feminin românesc a mai adăugat un an în care a contat pe harta mondială a „Sportului Alb.”
La finalul stagiunii, țara noastră a revenit cu trei jucătoare în top 100 mondial și arată că poate să intimideze în circuitul WTA inclusiv după retragerea definitivă a Simonei Halep.
Sorana Cîrstea a câștigat cel mai important trofeu al carierei, în 2025
În 2025, Sorana Cîrstea (35 de ani, 43 WTA) a reușit să pună mâna pe cel mai important trofeu al carierei - titlul WTA 1000, cucerit în proba de dublu, alături de Anna Kalinskaya, la Madrid. Fără presiune, știind în timpul competiției că 2025 ar putea să rămână ultimul sezon în carieră, Cîrstea a jucat liber și mai eficient ca niciodată, într-o probă în care nu a apărut prea frecvent, în circuit, în ultimul deceniu.
Fără meciuri jucate în prealabil alături de Anna Kalinskaya, Sorana Cîrstea a impresionat pe toată lumea și a ieșit câștigătoare în capitala Spaniei. Performanța a fost confirmată de echipa româno-rusă pe iarba de la Wimbledon, unde Cîrstea și Kalinskaya au ajuns până în faza sferturilor întrecerii de dublu.
Nu mai puțin important, în anul Soranei Cîrstea, a fost titlul de campioană adjudecat la Cleveland, într-un turneu WTA 250. A fost al treilea titlu în cariera jucătoarei din Târgoviște, în proba individuală a circuitului WTA, dar și primul de calibru WTA 250 câștigat din 2008 încoace. A fost, de asemenea, primul trofeu apropiat de Sorana Cîrstea, la individual, în ultimii patru ani.
Nu în ultimul rând, cele treizeci de victorii și o revenire din afara top 110 WTA până pe locul 43 al ierarhiei mondiale au condus-o pe Sorana Cîrstea însăși la concluzia că ar fi mai bine să își amâne retragerea din tenis cel puțin pentru încă un an.
Jaqueline Cristian a doborât barieră după barieră și încheie anul în top 40 WTA
„Prima rachetă” a României, Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA) s-a antrenat mai intens ca niciodată în ultimul an, iar acest lucru s-a văzut în circuitul WTA.
Fără prezență într-un tur trei de Grand Slam, până în acest an, sportiva din România a reușit nu una, ci trei calificări în runda cu numărul trei a turneelor de mare șlem. La Melbourne, Paris și New York, Jaqueline Cristian a jucat un tenis impresionant și a obținut un maximum de audiență globală în confruntarea cu Iga Swiatek, din turul trei al întrecerii de la Roland Garros, în care a pierdut greu al doilea set, 7-5.
Mai semnificativă pentru Jaqueline Cristian a fost victoria din turneul WTA 125k de la Puerto Vallarta, Mexic. Și, după cum spunea într-un interviu acordat PRO TV și Sport.ro, Jaqueline Cristian nu a dorit să își pună limite.
Cristian s-a ținut de plan, astfel încât performanța sa din Mexic a precedat o finală de turneu WTA 250 jucată la Rabat, Maroc.
Concluzia care promite cel mai mult pentru sezonul care vine este constanța demonstrată de Jaqueline Cristian în actuala stagiune, românca încheind 2025 pe cea mai înaltă clasare a carierei, locul 39 în clasamentul WTA.
Irina Begu, câștigătoarea turneului WTA 250 de la Iași
- În semifinalele competiției de la Iași s-au calificat trei românce: Irina Begu, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian.
Gabriela Ruse (28 de ani, 83 WTA) s-a înscris pe lista jucătoarelor de tenis din România care au reușit să câștige un turneu de tenis, în 2025. La Trnava, sportiva din București a legat cinci victorii și a urcat 18 locuri în ierarhia mondială, chiar de Ziua Națională.
Turneul WTA 250 de la Iași primește însă o mențiune deosebită în sezonul 2025. Irina Begu (35 de ani, 147 WTA) a ieșit campioană după o finală în care a câștigat, în detrimentul elvețiencei Jil Teichmann, un set cu 6-0.
În faza semifinalelor turneului WTA de la Iași au ajuns trei românce, Irina Begu depășind-o pe Jaqueline Cristian, iar Sorana Cîrstea cedând în favoarea lui Jil Teichmann.