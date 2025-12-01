Tenisul feminin românesc a mai adăugat un an în care a contat pe harta mondială a „Sportului Alb.”

La finalul stagiunii, țara noastră a revenit cu trei jucătoare în top 100 mondial și arată că poate să intimideze în circuitul WTA inclusiv după retragerea definitivă a Simonei Halep.

Sorana Cîrstea a câștigat cel mai important trofeu al carierei, în 2025

În 2025, Sorana Cîrstea (35 de ani, 43 WTA) a reușit să pună mâna pe cel mai important trofeu al carierei - titlul WTA 1000, cucerit în proba de dublu, alături de Anna Kalinskaya, la Madrid. Fără presiune, știind în timpul competiției că 2025 ar putea să rămână ultimul sezon în carieră, Cîrstea a jucat liber și mai eficient ca niciodată, într-o probă în care nu a apărut prea frecvent, în circuit, în ultimul deceniu.

Fără meciuri jucate în prealabil alături de Anna Kalinskaya, Sorana Cîrstea a impresionat pe toată lumea și a ieșit câștigătoare în capitala Spaniei. Performanța a fost confirmată de echipa româno-rusă pe iarba de la Wimbledon, unde Cîrstea și Kalinskaya au ajuns până în faza sferturilor întrecerii de dublu.

Nu mai puțin important, în anul Soranei Cîrstea, a fost titlul de campioană adjudecat la Cleveland, într-un turneu WTA 250. A fost al treilea titlu în cariera jucătoarei din Târgoviște, în proba individuală a circuitului WTA, dar și primul de calibru WTA 250 câștigat din 2008 încoace. A fost, de asemenea, primul trofeu apropiat de Sorana Cîrstea, la individual, în ultimii patru ani.

Nu în ultimul rând, cele treizeci de victorii și o revenire din afara top 110 WTA până pe locul 43 al ierarhiei mondiale au condus-o pe Sorana Cîrstea însăși la concluzia că ar fi mai bine să își amâne retragerea din tenis cel puțin pentru încă un an.