GALERIE FOTO România a contat în WTA, în 2025: cele mai mari rezultate atinse de jucătoarele din țara noastră. Iași, turneul de vis

Rom&acirc;nia a contat &icirc;n WTA, &icirc;n 2025: cele mai mari rezultate atinse de jucătoarele din țara noastră. Iași, turneul de vis Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Irina Begu și Gabriela Ruse au reușit rezultate impresionante în 2025.

TAGS:
Jaqueline CristianGabriela RuseTenis WTASorana Cirstea
Din articol

Tenisul feminin românesc a mai adăugat un an în care a contat pe harta mondială a „Sportului Alb.”

La finalul stagiunii, țara noastră a revenit cu trei jucătoare în top 100 mondial și arată că poate să intimideze în circuitul WTA inclusiv după retragerea definitivă a Simonei Halep.

Sorana Cîrstea a câștigat cel mai important trofeu al carierei, în 2025

În 2025, Sorana Cîrstea (35 de ani, 43 WTA) a reușit să pună mâna pe cel mai important trofeu al carierei - titlul WTA 1000, cucerit în proba de dublu, alături de Anna Kalinskaya, la Madrid. Fără presiune, știind în timpul competiției că 2025 ar putea să rămână ultimul sezon în carieră, Cîrstea a jucat liber și mai eficient ca niciodată, într-o probă în care nu a apărut prea frecvent, în circuit, în ultimul deceniu.

Fără meciuri jucate în prealabil alături de Anna Kalinskaya, Sorana Cîrstea a impresionat pe toată lumea și a ieșit câștigătoare în capitala Spaniei. Performanța a fost confirmată de echipa româno-rusă pe iarba de la Wimbledon, unde Cîrstea și Kalinskaya au ajuns până în faza sferturilor întrecerii de dublu.

Nu mai puțin important, în anul Soranei Cîrstea, a fost titlul de campioană adjudecat la Cleveland, într-un turneu WTA 250. A fost al treilea titlu în cariera jucătoarei din Târgoviște, în proba individuală a circuitului WTA, dar și primul de calibru WTA 250 câștigat din 2008 încoace. A fost, de asemenea, primul trofeu apropiat de Sorana Cîrstea, la individual, în ultimii patru ani.

Nu în ultimul rând, cele treizeci de victorii și o revenire din afara top 110 WTA până pe locul 43 al ierarhiei mondiale au condus-o pe Sorana Cîrstea însăși la concluzia că ar fi mai bine să își amâne retragerea din tenis cel puțin pentru încă un an.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea hong kong 2025 retur
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Jaqueline Cristian a doborât barieră după barieră și încheie anul în top 40 WTA

„Prima rachetă” a României, Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA) s-a antrenat mai intens ca niciodată în ultimul an, iar acest lucru s-a văzut în circuitul WTA.

Fără prezență într-un tur trei de Grand Slam, până în acest an, sportiva din România a reușit nu una, ci trei calificări în runda cu numărul trei a turneelor de mare șlem. La Melbourne, Paris și New York, Jaqueline Cristian a jucat un tenis impresionant și a obținut un maximum de audiență globală în confruntarea cu Iga Swiatek, din turul trei al întrecerii de la Roland Garros, în care a pierdut greu al doilea set, 7-5.

Mai semnificativă pentru Jaqueline Cristian a fost victoria din turneul WTA 125k de la Puerto Vallarta, Mexic. Și, după cum spunea într-un interviu acordat PRO TV și Sport.ro, Jaqueline Cristian nu a dorit să își pună limite.

Cristian s-a ținut de plan, astfel încât performanța sa din Mexic a precedat o finală de turneu WTA 250 jucată la Rabat, Maroc.

Concluzia care promite cel mai mult pentru sezonul care vine este constanța demonstrată de Jaqueline Cristian în actuala stagiune, românca încheind 2025 pe cea mai înaltă clasare a carierei, locul 39 în clasamentul WTA.

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian wta wuhan retur
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Irina Begu, câștigătoarea turneului WTA 250 de la Iași

  • În semifinalele competiției de la Iași s-au calificat trei românce: Irina Begu, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian.

Gabriela Ruse (28 de ani, 83 WTA) s-a înscris pe lista jucătoarelor de tenis din România care au reușit să câștige un turneu de tenis, în 2025. La Trnava, sportiva din București a legat cinci victorii și a urcat 18 locuri în ierarhia mondială, chiar de Ziua Națională.

Turneul WTA 250 de la Iași primește însă o mențiune deosebită în sezonul 2025. Irina Begu (35 de ani, 147 WTA) a ieșit campioană după o finală în care a câștigat, în detrimentul elvețiencei Jil Teichmann, un set cu 6-0.

În faza semifinalelor turneului WTA de la Iași au ajuns trei românce, Irina Begu depășind-o pe Jaqueline Cristian, iar Sorana Cîrstea cedând în favoarea lui Jil Teichmann.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse racheta hamburg
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
ULTIMELE STIRI
Prima victorie pentru Rom&acirc;nia la Cupa Mondială pe Echipe Mixte 2025
Prima victorie pentru România la Cupa Mondială pe Echipe Mixte 2025
Petrolul Ploiești - Metaloglobus se joacă ACUM: ploaie de goluri, &icirc;n repriza a doua!
Petrolul Ploiești - Metaloglobus se joacă ACUM: ploaie de goluri, în repriza a doua!
Rotaru pregătește &bdquo;bomba&ldquo; iernii: internaționalul rom&acirc;n care &bdquo;rupe&ldquo; banca, dorit la Craiova
Rotaru pregătește „bomba“ iernii: internaționalul român care „rupe“ banca, dorit la Craiova
Becali și umilința supremă pregătită unui fotbalist: Băgați-l ca să scăpăm de el! . E OUT cu Dinamo!
Becali și umilința supremă pregătită unui fotbalist: "Băgați-l ca să scăpăm de el!". E OUT cu Dinamo!
Rom&acirc;nia - Danemarca, de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. O ambiție greu de realizat la prima vedere
România - Danemarca, de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. "O ambiție greu de realizat la prima vedere"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a făcut anunțul: Elias Charalambous pleacă de la FCSB pe 5 milioane de euro

Gigi Becali a făcut anunțul: Elias Charalambous pleacă de la FCSB pe 5 milioane de euro

OUT de la FCSB?! Gigi Becali &icirc;i pregătește un &icirc;nlocuitor: &rdquo;Doarme pe teren&rdquo;

OUT de la FCSB?! Gigi Becali îi pregătește un înlocuitor: ”Doarme pe teren”

Gigi Becali, reverență &icirc;n fața unui jucător de la FCSB: &rdquo;E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud&rdquo;

Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud”

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea &icirc;n play-off

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea în play-off

Conferința lui Chivu, &icirc;ntreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția rom&acirc;nului, de pus &icirc;n ramă

Conferința lui Chivu, întreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția românului, de pus în ramă

Ronaldinho, plătit regește la Iași! C&acirc;t a &icirc;ncasat starul brazilian pentru meciul demonstrativ

Ronaldinho, plătit regește la Iași! Cât a încasat starul brazilian pentru meciul demonstrativ



Recomandarile redactiei
Rotaru pregătește &bdquo;bomba&ldquo; iernii: internaționalul rom&acirc;n care &bdquo;rupe&ldquo; banca, dorit la Craiova
Rotaru pregătește „bomba“ iernii: internaționalul român care „rupe“ banca, dorit la Craiova
Becali și umilința supremă pregătită unui fotbalist: Băgați-l ca să scăpăm de el! . E OUT cu Dinamo!
Becali și umilința supremă pregătită unui fotbalist: "Băgați-l ca să scăpăm de el!". E OUT cu Dinamo!
Arabii au luat decizia &icirc;n cazul lui Olăroiu: &bdquo;Gata! Ajunge!&ldquo;
Arabii au luat decizia în cazul lui Olăroiu: „Gata! Ajunge!“
Prima victorie pentru Rom&acirc;nia la Cupa Mondială pe Echipe Mixte 2025
Prima victorie pentru România la Cupa Mondială pe Echipe Mixte 2025
Petrolul Ploiești - Metaloglobus se joacă ACUM: ploaie de goluri, &icirc;n repriza a doua!
Petrolul Ploiești - Metaloglobus se joacă ACUM: ploaie de goluri, în repriza a doua!
Alte subiecte de interes
Rom&acirc;ncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul rom&acirc;nilor &icirc;n ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Rom&acirc;ncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! &rdquo;Meci de foc&rdquo; pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat &icirc;n calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: &bdquo;Suntem ultima speranță&rdquo;

stirileprotv Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

stirileprotv Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: &bdquo;Marș la Moscova&rdquo;

stirileprotv Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!