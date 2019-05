Roland Garros 2019 | Primele romance intra in competitie! Ce jucatoare avem in calificari

Primele partide de la Roland Garros 2019 au avut deja loc, odata cu startul calificarilor.

Romania va avea in aceasta faza a competitiei doua reprezentante. Este vorba despre Ana Bogdan si Irina Bara. In afara de ele, pe tabloul principal vor evolua Simona Halep (locul 3 WTA), Mihaela Buzarnescu (locul 31 WTA), Sorana Cirstea (locul 107 WTA) si Irina Begu (locul 116 WTA).



Astfel, Ana Bogdan (locul 123 WTA) si Irina Bara (locul 165 WTA) vor fi nevoite sa treaca de calificari pentru a obtine un loc pe tabloul principal de la Openul francez. Luni, ele si-au aflat adversarele din primul tur.

Ana Bogdan - Veronica Cepede Royg (locul 170 WTA, Paraguai)

Irina Bara - Anhelina Kalinina (locul 151 WTA, Ucraina)



Partidele din calificarile de la Roland Garros vor avea loc in aceasta saptamana, iar in urmatoarele doua saptamani vor fi organizate la Paris meciuri de pe tabloul principal. Al doilea turneu de Grand Slam al anului se desfasoara in perioada 26 mai - 9 iunie. Simona Halep este campioana en-titre la Roland Garros si are de aparat 2000 de puncte in clasamentul WTA.