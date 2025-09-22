Într-o intervenție la podcastul lui Andy Roddick, "Served", elvețianul a sugerat că organizatorii de turnee manipulează condițiile de joc pentru a-i favoriza pe actualii lideri ai tenisului mondial, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.



Fostul mare campion a explicat cum, în opinia sa, directorii de turnee încetinesc intenționat suprafețele de joc și folosesc mingi mai grele pentru a se asigura că Sinner și Alcaraz, jucătorii cu cea mai mare priză la public, ajung în actul final.

Mecanismul dezvăluit de "Regele Roger"



"Îi înțeleg pe directorii de turnee care, la indicații, încearcă să facă suprafețele mai lente. Asta îi avantajează pe Sinner și Alcaraz, deoarece adversarii lor trebuie să lovească mingi câștigătoare extraordinare pentru a-i învinge. Dacă terenul e rapid, poți plasa doar câteva lovituri la momentul potrivit și să treci mai departe", a punctat Federer.



Acesta a continuat, dezvăluind gândirea din spatele acestei strategii: "Directorii de turnee gândesc: «Prefer să îi am pe Sinner și Alcaraz în finală, știți? Într-un fel, asta funcționează pentru tenis»".



Federer a făcut și o comparație cu perioada în care domina el circuitul, alături de Nadal și Djokovic, subliniind că diversitatea suprafețelor crea dueluri mult mai spectaculoase. "Acum, toți joacă într-un mod similar, iar asta se întâmplă pentru că directorii de turnee au permis, prin viteza mingilor și a terenurilor, ca fiecare săptămână să fie practic la fel ca cealaltă".



În ciuda acestor acuzații, Federer a avut și cuvinte de laudă pentru noua rivalitate din fruntea ATP. "Cred că este extraordinară pentru tenis. Sincer să fiu, este cu adevărat impresionant ce reușesc. În același timp, mă întreb cât timp pot continua așa. Ei fac să pară ușor, dar am trecut prin asta și, în realitate, este greu", a încheiat elvețianul.

