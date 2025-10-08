Revoltă în tenis după ce starurile au clacat la Shanghai! ATP pregătește o decizie fără precedent

Condițiile extreme, cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius și o umiditate sufocantă de peste 80%, au adus starurile din circuit la capătul puterilor. În urma haosului din China, ATP este presat să introducă de urgență o regulă formală privind căldura extremă.
Valul de abandonuri și intervenții medicale a culminat cu scene șocante. Campionul en-titre și numărul 2 mondial, Jannik Sinner, a fost nevoit să se retragă în agonie, chinuit de crampe severe în meciul cu Tallon Griekspoor. Nici Novak Djokovic nu a fost ferit de probleme: sârbul a vomitat în timpul victoriei cu Yannik Hanfmann și abia a reușit să termine pe picioare duelul epuizant cu Jaume Munar, după ce a avut nevoie de verificarea tensiunii arteriale.
"Trebuie să moară cineva pe teren?"
Situația a atins un punct critic, iar jucătorii au răbufnit. Holger Rune, unul dintre sfertfinaliști, i-a întrebat direct pe oficiali dacă așteaptă o tragedie pentru a lua măsuri. "Trebuie să moară cineva pe teren ca să suspendați meciurile și să ne revenim puțin?", a tunat danezul, care, la fel ca Djokovic, a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru a putea continua.
Sub presiunea uriașă venită din partea sportivilor și a fanilor, ATP a confirmat că analizează situația. Forul conducător al tenisului masculin ia în calcul implementarea unei politici clare care să permită suspendarea partidelor sau introducerea unor pauze mai lungi în condiții meteo extreme, consultând în acest sens experți medicali și organizatorii de turnee.
Astfel, turneul de la Shanghai ar putea marca momentul în care siguranța jucătorilor devine, în sfârșit, o prioritate reală în fața spectacolului dus la extrem.