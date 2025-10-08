Revoltă în tenis după ce starurile au clacat la Shanghai! ATP pregătește o decizie fără precedent

Condițiile extreme, cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius și o umiditate sufocantă de peste 80%, au adus starurile din circuit la capătul puterilor. În urma haosului din China, ATP este presat să introducă de urgență o regulă formală privind căldura extremă.



Valul de abandonuri și intervenții medicale a culminat cu scene șocante. Campionul en-titre și numărul 2 mondial, Jannik Sinner, a fost nevoit să se retragă în agonie, chinuit de crampe severe în meciul cu Tallon Griekspoor. Nici Novak Djokovic nu a fost ferit de probleme: sârbul a vomitat în timpul victoriei cu Yannik Hanfmann și abia a reușit să termine pe picioare duelul epuizant cu Jaume Munar, după ce a avut nevoie de verificarea tensiunii arteriale.

