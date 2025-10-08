Revoltă în tenis după ce starurile au clacat la Shanghai! ATP pregătește o decizie fără precedent

Revoltă &icirc;n tenis după ce starurile au clacat la Shanghai! ATP pregătește o decizie fără precedent Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turneul Masters de la Shanghai s-a transformat într-un adevărat test de supraviețuire, iar imaginile cu jucători de top prăbușiți pe teren au făcut înconjurul lumii.

TAGS:
Novak DjokovicJannik SinnerTenisATP
Din articol

Condițiile extreme, cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius și o umiditate sufocantă de peste 80%, au adus starurile din circuit la capătul puterilor. În urma haosului din China, ATP este presat să introducă de urgență o regulă formală privind căldura extremă.

Valul de abandonuri și intervenții medicale a culminat cu scene șocante. Campionul en-titre și numărul 2 mondial, Jannik Sinner, a fost nevoit să se retragă în agonie, chinuit de crampe severe în meciul cu Tallon Griekspoor. Nici Novak Djokovic nu a fost ferit de probleme: sârbul a vomitat în timpul victoriei cu Yannik Hanfmann și abia a reușit să termine pe picioare duelul epuizant cu Jaume Munar, după ce a avut nevoie de verificarea tensiunii arteriale.

"Trebuie să moară cineva pe teren?"

Situația a atins un punct critic, iar jucătorii au răbufnit. Holger Rune, unul dintre sfertfinaliști, i-a întrebat direct pe oficiali dacă așteaptă o tragedie pentru a lua măsuri. "Trebuie să moară cineva pe teren ca să suspendați meciurile și să ne revenim puțin?", a tunat danezul, care, la fel ca Djokovic, a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru a putea continua.

Sub presiunea uriașă venită din partea sportivilor și a fanilor, ATP a confirmat că analizează situația. Forul conducător al tenisului masculin ia în calcul implementarea unei politici clare care să permită suspendarea partidelor sau introducerea unor pauze mai lungi în condiții meteo extreme, consultând în acest sens experți medicali și organizatorii de turnee.

Astfel, turneul de la Shanghai ar putea marca momentul în care siguranța jucătorilor devine, în sfârșit, o prioritate reală în fața spectacolului dus la extrem.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
&Icirc;ncepe potopul &icirc;n Rom&acirc;nia: Apă c&acirc;t să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. &bdquo;Luați alimente pentru 72 de ore&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Sinner i-a dat replica lui Zverev, după ce germanul i-a acuzat pe organizatori că schimbă suprafețele pentru a-l avantaja pe italian
Sinner i-a dat replica lui Zverev, după ce germanul i-a acuzat pe organizatori că schimbă suprafețele pentru a-l avantaja pe italian
China doboară tenismeni &icirc;n cascadă: după Jannik Sinner, și Emma Răducanu s-a retras &icirc;n mijlocul unui meci. Ce a acuzat britanica
China doboară tenismeni în cascadă: după Jannik Sinner, și Emma Răducanu s-a retras în mijlocul unui meci. Ce a acuzat britanica
Jannik Sinner i-a &icirc;ngrijorat pe toți, &icirc;nsă un apropiat a adus o veste uriașă: ce se știe despre starea tenismenului
Jannik Sinner i-a îngrijorat pe toți, însă un apropiat a adus o veste uriașă: ce se știe despre starea tenismenului
ULTIMELE STIRI
Dezvăluire după 6 luni! Dorinel Munteanu indică motivele dezastrului de la Sepsi: Am greșit, eram bulversat
Dezvăluire după 6 luni! Dorinel Munteanu indică motivele dezastrului de la Sepsi: "Am greșit, eram bulversat"
Valeriu Iftime a numit echipele care se bat la titlu: &rdquo;Ei sunt cei trei uriași&rdquo;
Valeriu Iftime a numit echipele care se bat la titlu: ”Ei sunt cei trei uriași”
3 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram
3 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram
Eroare fatală: ce l-a ucis, de fapt, pe Felix Baumgartner! Concluzia oficială a anchetatorilor
Eroare fatală: ce l-a ucis, de fapt, pe Felix Baumgartner! Concluzia oficială a anchetatorilor
Rodrygo a vorbit despre plecarea de la Real Madrid! Ce i-a spus Xabi Alonso
Rodrygo a vorbit despre plecarea de la Real Madrid! Ce i-a spus Xabi Alonso
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB, transfer de la liderul Superligii?! &rdquo;Sigur că da, piața funcționează!&rdquo;

FCSB, transfer de la liderul Superligii?! ”Sigur că da, piața funcționează!”

Ce surpriză! L-au ofertat pe Dan Petrescu și au primit imediat răspunsul

Ce surpriză! L-au ofertat pe Dan Petrescu și au primit imediat răspunsul

Au bătut palma! Cadoul primit de Cristi Chivu la Inter după cele 5 victorii consecutive

Au bătut palma! "Cadoul" primit de Cristi Chivu la Inter după cele 5 victorii consecutive

Andrei Rațiu, singurul acceptat de Flick la Barcelona! Neamțul a refuzat două nume și l-a cerut pe rom&acirc;n

Andrei Rațiu, singurul acceptat de Flick la Barcelona! Neamțul a refuzat două nume și l-a cerut pe român

Ilie Dumitrescu a numit echipele care vor intra &icirc;n play-off-ul din Superliga: Răm&acirc;ne o luptă pentru o singură poziție

Ilie Dumitrescu a numit echipele care vor intra în play-off-ul din Superliga: "Rămâne o luptă pentru o singură poziție"

Fără precedent! Ce salariu a cerut Hakim Ziyech pentru a semna &icirc;n Rom&acirc;nia și decizia lui CFR Cluj

Fără precedent! Ce salariu a cerut Hakim Ziyech pentru a semna în România și decizia lui CFR Cluj



Recomandarile redactiei
Valeriu Iftime a numit echipele care se bat la titlu: &rdquo;Ei sunt cei trei uriași&rdquo;
Valeriu Iftime a numit echipele care se bat la titlu: ”Ei sunt cei trei uriași”
Dezvăluire după 6 luni! Dorinel Munteanu indică motivele dezastrului de la Sepsi: Am greșit, eram bulversat
Dezvăluire după 6 luni! Dorinel Munteanu indică motivele dezastrului de la Sepsi: "Am greșit, eram bulversat"
Angelescu &icirc;l pune la zid pe șeful lui Dinamo: Vii, &icirc;ncerci să faci pe deșteptul și să te pui &icirc;ntr-o poziție mai șmecheră
Angelescu îl pune la zid pe șeful lui Dinamo: "Vii, încerci să faci pe deșteptul și să te pui într-o poziție mai șmecheră"
10.000.000&euro; pentru transferul lui Louis Munteanu: &rdquo;Da, e adevărat&rdquo;
10.000.000€ pentru transferul lui Louis Munteanu: ”Da, e adevărat”
FCSB, transfer de la liderul Superligii?! &rdquo;Sigur că da, piața funcționează!&rdquo;
FCSB, transfer de la liderul Superligii?! ”Sigur că da, piața funcționează!”
Alte subiecte de interes
C&acirc;ți bani și c&acirc;te puncte ATP trebuie să &icirc;napoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet &icirc;n țara lui! Novak Djokovic, primire istorică &icirc;n inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Nu-și fac treaba prea bine! Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai &icirc;nțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Djokovic, tot mai aproape de locul 1 mondial! Cum arată clasamentul
Djokovic, tot mai aproape de locul 1 mondial! Cum arată clasamentul
CITESTE SI
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli &icirc;nchise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate &icirc;n patru județe

stirileprotv LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în patru județe

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Rom&acirc;nia ar putea deveni al treilea cel mai mare producător de orez din Europa, &icirc;nsă suprafețele cultivate sunt prea puține

stirileprotv România ar putea deveni al treilea cel mai mare producător de orez din Europa, însă suprafețele cultivate sunt prea puține

Cristian Diaconescu, viitor ambasador &icirc;n Turcia. Ce funcții vizează Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş - surse

stirileprotv Cristian Diaconescu, viitor ambasador în Turcia. Ce funcții vizează Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş - surse

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!