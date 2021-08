Revelația anului în tenisul românesc a vrut să se retragă la 23 de ani: ”M-am gândit de multe ori să mă las anul ăsta!”

Atitudinea Gabrielei Ruse față de tenis s-a schimbat drastic în ultimele luni.

Gabriela Ruse este revelația verii pentru tenisul românesc. Campioană la Hamburg și finalistă în capitala Siciliei, jucătoarea în vârstă de 23 de ani a reușit primele performanțe notabile în circuitul WTA și s-a bucurat de încurajările Simonei Halep.

Într-un interviu acordat 30-0.ro, Ruse a mărturisit că finala atinsă la Palermo a fost mai importantă pentru încrederea sa decât trofeul adjudecat la Hamburg, unde a învins-o în finală pe câștigătoarea Winners Open Cluj-Napoca, întrecere pe care Gabriela Ruse a părăsit-o încă din primul tur.

Gabriela Ruse: ”Nu mai îmi plăcea să joc și m-am gândit de multe ori să mă las anul ăsta!”



”Sunt alte lucruri de care nici nu ne dăm seama cât sunt de importante, cum ar fi plăcerea de a fi pe teren, plăcerea de a juca la 100% fiecare punct, bucuria de a fi sănătos. Sincer, mie nu îmi mai plăcea să joc tenis și chiar m-am gândit să mă las de tenis de multe ori anul ăsta.

Am trecut printr-un deces în familie, am trecut prin momente grele cu echipa mea. Nu a fost ușor deloc. Pot să zic că nu au fost mulți oameni care au crezut în mine și tocmai de-aia încerc să rămân și la victorii tot cu oamenii care au fost cu mine la insuccese”, a dezvăluit Gabriela Ruse.

Felicitată public de Simona Halep după trofeul apropiat la Hamburg, Gabriela Ruse a relatat că are o relație excelentă cu cea mai titrată jucătoare din istoria tenisului românesc, spunând: ”Veneau nume mari, cum ar fi Simona Halep, Monica Niculescu, care îmi spuneau că joc bine, că trebuie să am răbdare și încredere că o să vină și rezultatele. Și eu mă gândeam la vorbele lor și-mi ziceam că dacă ele îmi spun asta înseamnă or vedea ele ceva la mine. Când vezi o postare precum cea a Simonei după ce câștigi un turneu, te faci moale ca fularul. Eu am o relație bună cu Simona și m-am emoționat când a scris ce a scris pe Twitter despre mine. Totuși, este cea mai mare campioană din istoria României la tenis.

Iar cu Monica vorbesc aproape zilnic. Pe lângă faptul că e căpitanul nostru, al echipei României, mai suntem și prietene foarte bine. Chiar vorbim foarte des. La US Open o să jucăm dublu împreună,” a declarat Gabriela Ruse pentru Treizecizero.

În acest an, Gabriela Ruse a reușit prima victorie pentru România în Cupa Federațiilor, învingând-o scor 1-6, 6-3, 6-4 pe Jasmine Paolini.

