Reușește Novak Djokovic Grand Slam-ul? Doi adversari de top în semifinale și finală pentru liderul ATP la US Open 2021 

Novak Djokovic i-a învins pe Rune, Griekspoor, Nishikori, Brooksby și Berrettini pentru a ajunge la doar doi pași distanță de a reuși Grand Slam-ul. Adversarii săi din semifinale și finală vor fi Alexander Zverev, respectiv învingătorul meciului dintre Daniil Medvedev și Felix Auger-Ailassime.

Campion la Australian Open, Roland Garros și Wimbledon în 2021, liderul mondial ar deveni al doilea om al Erei Open, după Rod Laver care bifează performanța aproape imposibilă de a câștiga toate cele patru turnee de mare șlem în același an.



Take a set off this man at your own risk ????@DjokerNole defeats Berrettini 5-7, 6-2, 6-2, 6-3 and moves one step closer to achieving a calendar Grand Slam ???? #USOpen pic.twitter.com/jwdKk7QTCV