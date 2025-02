Simona Halep a câștigat doar două game-uri în confruntarea cu Lucia Bronzetti, derulată în turul întâi al Openului Transilvaniei 2025.

După meci, sportiva din Constanța a reușit să nu plângă, spre mirarea sa, în discursul ținut pe teren, în care i-a anunțat pe clujeni că aceasta a fost ultima sa apariție pe terenul de tenis.

Simona Halep, mesaj către Cîrstea, Begu și Niculescu: „Le aștept și pe ele. Vârsta nu iartă pe nimeni.”

Înainte de a părăsi suprafața de joc, Simona Halep a fost îmbrățișată călduros de Raluca Olaru, Jaqueline Cristian, Horia Tecău și Sorana Cîrstea, ultimii doi arătându-se profund emoționați de clipa despărțirii de Simona Halep, ca sportivă în activitate.

Comentând emoția arătată de Sorana Cîrstea, Simona Halep a replicat: „Mă emoționează acest lucru. Chiar dacă nu am fost foarte apropiate, suntem colege. Am trăit zi de zi, pe circuit, departe de casă. Am fost acolo, una pentru cealaltă, chiar dacă nu ne-am susținut vizibil.