Rafael Nadal (38 de ani, 261 ATP) s-a calificat în penultimul act al competiției ATP 250 de la Bastad.

Tenismenul iberic l-a învins pe argentinianul Mariano Navone (23 de ani, 36 ATP), scor 6-7 (2), 7-5, 7-5, într-un meci derulat în patru ore pe zgura din orașul suedez.

UNBELIEVABLE ????

The moment @RafaelNadal completed his win against 4th seed Navone after a 4 HOUR marathon!#NordeaOpen pic.twitter.com/3iqPWk6dYo