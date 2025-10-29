Caroline Wozniacki (35 de ani) a replicat dur la o serie de comentarii făcute de un jurnalist danez al canalului TV 2.
Comentatorul Peter Bastiansen și-a exprimat dezaprobarea față de fosta câștigătoare a Openului Australian, reproșându-i că nu a anunțat public dacă intenționează sau nu să revină în tenis, după ce a născut cel de-al treilea copil.
Caroline Wozniacki, contră cu un comentator danez
Bastiansen a numit-o pe Wozniacki „neserioasă” și a comunicat că vede o posibilă nouă revenire a danezei în tenis ca fiind „o parodie.”
Calificată în optimile US Open 2024, Caroline Wozniacki nu a suportat cuvintele comentatorului și a replicat imediat, prin intermediul rețelelor sociale.
Wozniacki i-a amintit acestuia că beneficiază de un clasament înghețat favorabil, în WTA, care îi permite să revină în cele mai importante competiții ale calendarului anual, fără nevoia de a trece prin fazele preliminare.
Replica scrisă de Wozniacki
„Au trecut deja mai bine de 20 de ani de când Peter Bastiansen m-a hărțuit și m-a atacat în presă, vorbind despre lucruri pe care nu le înțelege.
Peter, ești un clovn, iar, ca 'expert în tenis', ar trebui să știi regulile. Poate fi greu să le ții minte când nu ai jucat niciodată la un nivel înalt.
Dar eu am un clasament înghețat pe locul 71 în lume, ceea ce înseamnă că nu am nevoie de wild card-uri pentru a intra în marile turnee.
După mulți ani de antrenamente grele și tenis de top, am dreptul să fac ceea ce este mai bine pentru familia mea.
Nu înțeleg de ce TV 2, BT și alte publicații continuă să-i folosească declarațiile, când există mulți alți experți mult mai buni în Danemarca,” a fost replica danezei Caroline Wozniacki, potrivit BT.
În 27 ianuarie 2018, Caroline Wozniacki o învingea pe Simona Halep, în finala Openului Australiei, într-un meci dramatic, de trei seturi, încheiat scor 7-6, 3-6, 6-4.