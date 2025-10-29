GALERIE FOTO Provocată de presa daneză, Caroline Wozniacki a răspuns dur: ce a spus fosta rivală a Simonei Halep

Provocată de presa daneză, Caroline Wozniacki a răspuns dur: ce a spus fosta rivală a Simonei Halep Tenis Wozniacki înjură, brazilianca o complimentează. Schimb incredibil de replici la US Open, în „meciul turneului feminin”
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Caroline Wozniacki are trei copii, dar ia în calcul o nouă revenire în tenis.

TAGS:
Caroline WozniackiSimona HalepTenis WTAretragererevenire
Din articol

Caroline Wozniacki (35 de ani) a replicat dur la o serie de comentarii făcute de un jurnalist danez al canalului TV 2.

Comentatorul Peter Bastiansen și-a exprimat dezaprobarea față de fosta câștigătoare a Openului Australian, reproșându-i că nu a anunțat public dacă intenționează sau nu să revină în tenis, după ce a născut cel de-al treilea copil.

Caroline Wozniacki, contră cu un comentator danez

Bastiansen a numit-o pe Wozniacki „neserioasă” și a comunicat că vede o posibilă nouă revenire a danezei în tenis ca fiind „o parodie.”

Calificată în optimile US Open 2024, Caroline Wozniacki nu a suportat cuvintele comentatorului și a replicat imediat, prin intermediul rețelelor sociale.

Wozniacki i-a amintit acestuia că beneficiază de un clasament înghețat favorabil, în WTA, care îi permite să revină în cele mai importante competiții ale calendarului anual, fără nevoia de a trece prin fazele preliminare.

Caroline Wozniacki

  • Caroline wozniacki us open 2023 tur 2 rever
×
Wozniacki înjură, brazilianca o complimentează. Schimb incredibil de replici la US Open, în „meciul turneului feminin”
Wozniacki înjură, brazilianca o complimentează. Schimb incredibil de replici la US Open, în „meciul turneului feminin”
Wozniacki înjură, brazilianca o complimentează. Schimb incredibil de replici la US Open, în „meciul turneului feminin”
Wozniacki înjură, brazilianca o complimentează. Schimb incredibil de replici la US Open, în „meciul turneului feminin”
Wozniacki înjură, brazilianca o complimentează. Schimb incredibil de replici la US Open, în „meciul turneului feminin”
Wozniacki înjură, brazilianca o complimentează. Schimb incredibil de replici la US Open, în „meciul turneului feminin”
Wozniacki înjură, brazilianca o complimentează. Schimb incredibil de replici la US Open, în „meciul turneului feminin”
Wozniacki înjură, brazilianca o complimentează. Schimb incredibil de replici la US Open, în „meciul turneului feminin”
Wozniacki înjură, brazilianca o complimentează. Schimb incredibil de replici la US Open, în „meciul turneului feminin”
Wozniacki înjură, brazilianca o complimentează. Schimb incredibil de replici la US Open, în „meciul turneului feminin”
Wozniacki înjură, brazilianca o complimentează. Schimb incredibil de replici la US Open, în „meciul turneului feminin”
Wozniacki înjură, brazilianca o complimentează. Schimb incredibil de replici la US Open, în „meciul turneului feminin”
Caroline Wozniacki, regina frumusetii la US Open!
Caroline Wozniacki, regina frumusetii la US Open!
Caroline Wozniacki, regina frumusetii la US Open!
Caroline Wozniacki, regina frumusetii la US Open!
Caroline Wozniacki, regina frumusetii la US Open!
Caroline Wozniacki, regina frumusetii la US Open!
Caroline Wozniacki, regina frumusetii la US Open!
Caroline Wozniacki, regina frumusetii la US Open!
Caroline Wozniacki, regina frumusetii la US Open!
FOTO / Caroline Wozniacki REVELATIA sexy al acestui an in tenis!
FOTO / Caroline Wozniacki REVELATIA sexy al acestui an in tenis!
FOTO / Caroline Wozniacki REVELATIA sexy al acestui an in tenis!
FOTO / Caroline Wozniacki REVELATIA sexy al acestui an in tenis!
FOTO / Caroline Wozniacki REVELATIA sexy al acestui an in tenis!
Caroline Wozniacki, cea mai SEXY sportiva in 2010! Cele mai tari 17 IMAGINI:
Caroline Wozniacki, cea mai SEXY sportiva in 2010! Cele mai tari 17 IMAGINI:
Caroline Wozniacki, cea mai SEXY sportiva in 2010! Cele mai tari 17 IMAGINI:
Caroline Wozniacki, cea mai SEXY sportiva in 2010! Cele mai tari 17 IMAGINI:
Caroline Wozniacki, cea mai SEXY sportiva in 2010! Cele mai tari 17 IMAGINI:
ÎNAPOI LA ARTICOL

Replica scrisă de Wozniacki

„Au trecut deja mai bine de 20 de ani de când Peter Bastiansen m-a hărțuit și m-a atacat în presă, vorbind despre lucruri pe care nu le înțelege.

Peter, ești un clovn, iar, ca 'expert în tenis', ar trebui să știi regulile. Poate fi greu să le ții minte când nu ai jucat niciodată la un nivel înalt.

Dar eu am un clasament înghețat pe locul 71 în lume, ceea ce înseamnă că nu am nevoie de wild card-uri pentru a intra în marile turnee.

După mulți ani de antrenamente grele și tenis de top, am dreptul să fac ceea ce este mai bine pentru familia mea.

Nu înțeleg de ce TV 2, BT și alte publicații continuă să-i folosească declarațiile, când există mulți alți experți mult mai buni în Danemarca,” a fost replica danezei Caroline Wozniacki, potrivit BT.

În 27 ianuarie 2018, Caroline Wozniacki o învingea pe Simona Halep, în finala Openului Australiei, într-un meci dramatic, de trei seturi, încheiat scor 7-6, 3-6, 6-4.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mașină de 12 milioane de euro, închiriată în Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp
O mașină de 12 milioane de euro, &icirc;nchiriată &icirc;n Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp
ULTIMELE STIRI
Super Sorana: C&icirc;rstea, revenirea formidabilă de la Hong Kong &icirc;i aduce o sumă uriașă
Super Sorana: Cîrstea, revenirea formidabilă de la Hong Kong îi aduce o sumă uriașă
&rdquo;Ruina&rdquo; lăsată &icirc;n urmă de o echipă de tradiție, de peste 18 ani: &rdquo;E paragină&rdquo;
”Ruina” lăsată în urmă de o echipă de tradiție, de peste 18 ani: ”E paragină”
Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din Rom&acirc;nia și să devină patronul unui club din Liga 1!
Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din România și să devină patronul unui club din Liga 1!
Cupa Rom&acirc;niei | Două meciuri de la ora 15:00 și Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova, la 18:30
Cupa României | Două meciuri de la ora 15:00 și Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova, la 18:30
Șansa lui Coman: Florinel, &icirc;n fața unei situații de totul sau nimic
Șansa lui Coman: Florinel, în fața unei situații de totul sau nimic
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Tragic! Fotbalistul lui Inter a omor&acirc;t un om &icirc;n scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia

Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia

Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu &rdquo;dispărutul&rdquo; Nicolae Stanciu

Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se întâmplă cu ”dispărutul” Nicolae Stanciu

Doliu la Real Madrid! Fostul portar de legendă s-a stins din viață la 64 de ani

Doliu la Real Madrid! Fostul portar de legendă s-a stins din viață la 64 de ani

FCSB a transferat cinci jucători din Portugalia, pentru 300.000 de euro! Campioana merge, după mulți ani, pe m&acirc;na ibericilor

FCSB a transferat cinci jucători din Portugalia, pentru 300.000 de euro! Campioana merge, după mulți ani, pe mâna ibericilor

Patru goluri &icirc;n CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU &icirc;n derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E &icirc;n 90+4 la Sporting Liești &ndash; Oțelul Galați

Patru goluri în CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU în derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E în '90+4 la Sporting Liești – Oțelul Galați

Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali &icirc;n acest sezon: &rdquo;Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!&rdquo;

Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali în acest sezon: ”Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!”



Recomandarile redactiei
Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din Rom&acirc;nia și să devină patronul unui club din Liga 1!
Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din România și să devină patronul unui club din Liga 1!
&rdquo;Ruina&rdquo; lăsată &icirc;n urmă de o echipă de tradiție, de peste 18 ani: &rdquo;E paragină&rdquo;
”Ruina” lăsată în urmă de o echipă de tradiție, de peste 18 ani: ”E paragină”
Super Sorana: C&icirc;rstea, revenirea formidabilă de la Hong Kong &icirc;i aduce o sumă uriașă
Super Sorana: Cîrstea, revenirea formidabilă de la Hong Kong îi aduce o sumă uriașă
Reacția lui Valeriu Iftime după &rdquo;atacul&rdquo; lui MM Stoica
Reacția lui Valeriu Iftime după ”atacul” lui MM Stoica
Thomas Frank a anunțat c&acirc;nd va juca Drăgușin la Tottenham și i-a &icirc;nchis ușa lui Lucescu: N-are sens!
Thomas Frank a anunțat când va juca Drăgușin la Tottenham și i-a închis ușa lui Lucescu: "N-are sens!"
Alte subiecte de interes
&rdquo;Strategia&rdquo; prin care vechea rivală a Simonei Halep a reușit să &icirc;ntoarcă scorul uluitor și să se califice &icirc;n turul 2 la JO 2024
”Strategia” prin care vechea rivală a Simonei Halep a reușit să întoarcă scorul uluitor și să se califice în turul 2 la JO 2024
Emma Răducanu, norocoasa de la Wimbledon! Doar patru c&acirc;știgătoare de Grand Slam se regăsesc pe listă
Emma Răducanu, norocoasa de la Wimbledon! Doar patru câștigătoare de Grand Slam se regăsesc pe listă
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai &icirc;nalt nivel și portarul rom&acirc;n pe care &icirc;l remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
CITESTE SI
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă &icirc;n camera de gardă la doar 37 de ani

stirileprotv Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției

stirileprotv Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției

Facturile uriașe la energie plătite de rom&acirc;ni au ajuns &icirc;n atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

stirileprotv Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!