Caroline Wozniacki (35 de ani) a replicat dur la o serie de comentarii făcute de un jurnalist danez al canalului TV 2.

Comentatorul Peter Bastiansen și-a exprimat dezaprobarea față de fosta câștigătoare a Openului Australian, reproșându-i că nu a anunțat public dacă intenționează sau nu să revină în tenis, după ce a născut cel de-al treilea copil.

Caroline Wozniacki, contră cu un comentator danez

Bastiansen a numit-o pe Wozniacki „neserioasă” și a comunicat că vede o posibilă nouă revenire a danezei în tenis ca fiind „o parodie.”

Calificată în optimile US Open 2024, Caroline Wozniacki nu a suportat cuvintele comentatorului și a replicat imediat, prin intermediul rețelelor sociale.

Wozniacki i-a amintit acestuia că beneficiază de un clasament înghețat favorabil, în WTA, care îi permite să revină în cele mai importante competiții ale calendarului anual, fără nevoia de a trece prin fazele preliminare.

