Promisiunile tenisului românesc, Ruse și Cristian confirmă în 2022: deși au pierdut la Sydney, se apropie de top 50 WTA

Gabriela Ruse (82 WTA) și Jaqueline Cristian (73 WTA) s-au oprit în faza optimilor de finală ale competiției WTA 500 de la Sydney, cele două sportive din România fiind eliminate de jucătoare din top 10 WTA: Anett Kontaveit, respectiv Barbora Krejcikova.

Ruse a fost învinsă de Kontaveit (7 WTA), scor 6-3, 6-1 în doar 75 de minute de joc, românca abordând acest duel după o partidă de două ore și douăzeci de minute câștigată în trei seturi, în faza șaisprezecimilor.

Crazy tough start to the season for Gabi, vs Simo last week and now vs Kontaveit this week. She started the match great getting out to a lead, but Anett started playing better and never let up. Anett Kontaveit defeated Gabriela Ruse 6-3, 6-1.#SydneyTennis pic.twitter.com/DI7Gc3esT2