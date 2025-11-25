Jaqueline Cristian (27 de ani), Sorana Cîrstea (35 de ani) și Gabriela Ruse (28 de ani) sunt cele mai bine clasate jucătoare de tenis din România, în ierarhia mondială.

Turneele de mare șlem salvează imaginea financiară a tenisului

Pe locurile 39, 44, respectiv 101 ale clasamentului WTA, Cristian, Cîrstea și Ruse au încasat sume importante, în sezonul 2025, care a corectat mai multe recorduri istorice în ceea ce privește premiile financiare oferite în marile turnee ale circuitului.

În stagiunea în care a arătat cel mai ridicat nivel de constanță, în turneele de mare șlem, Jaqueline Cristian a bifat trei participări în turul trei, în competițiile majore.

Cristian s-a oprit în runda inaugurală doar în întrecerea de la Wimbledon, reușind să câștige la Melbourne, Paris și New York, în total, pentru cele șase victorii obținute pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem, Jaqueline Cristian a încasat $610,323.

