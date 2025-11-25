CLASAMENT Premiile câștigate de Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse în tenis, în 2025

Premiile c&acirc;știgate de Jaqueline Cristian, Sorana C&icirc;rstea și Gabriela Ruse &icirc;n tenis, &icirc;n 2025 Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, performanțe impresionante și din punct de vedere financiar, în circuitul WTA, în 2025.

TAGS:
Jaqueline CristianGabriela Ruseclasament WTASorana CirsteaTenis Romania
Din articol

Jaqueline Cristian (27 de ani), Sorana Cîrstea (35 de ani) și Gabriela Ruse (28 de ani) sunt cele mai bine clasate jucătoare de tenis din România, în ierarhia mondială.

Turneele de mare șlem salvează imaginea financiară a tenisului

Pe locurile 39, 44, respectiv 101 ale clasamentului WTA, Cristian, Cîrstea și Ruse au încasat sume importante, în sezonul 2025, care a corectat mai multe recorduri istorice în ceea ce privește premiile financiare oferite în marile turnee ale circuitului.

În stagiunea în care a arătat cel mai ridicat nivel de constanță, în turneele de mare șlem, Jaqueline Cristian a bifat trei participări în turul trei, în competițiile majore.

Cristian s-a oprit în runda inaugurală doar în întrecerea de la Wimbledon, reușind să câștige la Melbourne, Paris și New York, în total, pentru cele șase victorii obținute pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem, Jaqueline Cristian a încasat $610,323.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea hong kong 2025 retur
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cu un sezon mai puțin reușit în proba individuală a turneelor de mare șlem, Sorana Cîrstea a absentat de la Roland Garros, dar a încheiat anul cu o victorie semnată pe tabloul principal al competiției de la New York. Împreună cu prezențele înregistrate în competițiile de la Melbourne și Wimbledon, Cîrstea a încasat, în turneele de mare șlem, $326,460.

Calificată în turul secund la Melbourne și Paris, Gabriela Ruse a fost oprită de Keys și Kasatkina, în primele tururi ale competițiilor de mare șlem de la Wimbledon și New York. Pentru cele patru prezențe în turneele majore, Ruse a primit $458,288.

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, singurele românce care au câștigat peste un milion de dolari, în WTA, în 2025

Clasamentul premiilor câștigate de românce, în WTA, în 2025. Top cinci

  1. Jaqueline Cristian: $1,135,782
  2. Sorana Cîrstea: $1,076,818
  3. Gabriela Ruse: $779,169
  4. Irina Begu: $533,392
  5. Anca Todoni: $384,092

Palmares în 2025, în proba individuală, în circuitul WTA

  • Jaqueline Cristian: 32 de victorii, 25 de înfrângeri
  • Sorana Cîrstea: 30 de victorii, 20 de înfrângeri
  • Gabriela Ruse: 26 de victorii, 19 înfrângeri
  • Irina Begu: 14 victorii, 12 înfrângeri
  • Anca Todoni: 26 de victorii, 18 înfrângeri

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian wta wuhan retur
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO
Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Chelsea &ndash; Barcelona 3-0, ACUM pe Sport.ro! Catalanii, &icirc;ngenuncheați pe Stamford Bridge
Chelsea – Barcelona 3-0, ACUM pe Sport.ro! Catalanii, îngenuncheați pe Stamford Bridge
Neluțu Varga i-a stabilit prețul lui Munteanu! A refuzat o ofertă uriașă și a făcut anunțul: Nu discut sub suma asta
Neluțu Varga i-a stabilit prețul lui Munteanu! A refuzat o ofertă uriașă și a făcut anunțul: "Nu discut sub suma asta"
Gică Craioveanu, dat pe spate de fotbalistul din Superliga: &bdquo;El e diferit&rdquo;
Gică Craioveanu, dat pe spate de fotbalistul din Superliga: „El e diferit”
UEFA Champions League | ACUM: Bodo/Glimt - Juventus 1-1, Dortmund - Villarreal 1-0, Manchester City - Leverkusen 0-2 și Marseille - Newcastle 2-1
UEFA Champions League | ACUM: Bodo/Glimt - Juventus 1-1, Dortmund - Villarreal 1-0, Manchester City - Leverkusen 0-2 și Marseille - Newcastle 2-1
Din campion cu Hagi, la lanterna roșie din Kosovo! Unde a ajuns mijlocașul cu două titluri &icirc;n Liga 1
Din campion cu Hagi, la "lanterna roșie" din Kosovo! Unde a ajuns mijlocașul cu două titluri în Liga 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia &icirc;n privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia

Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia în privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia

Coman, fază de PlayStation &icirc;n Champions League: Florinel și-a &bdquo;hipnotizat&ldquo; adversarii

Coman, fază de PlayStation în Champions League: Florinel și-a „hipnotizat“ adversarii

&bdquo;Hagi al Emiratelor&ldquo; s-a aprins, c&acirc;nd a auzit de Olăroiu: &bdquo;Imposibil! Nedrept!&ldquo;

„Hagi al Emiratelor“ s-a aprins, când a auzit de Olăroiu: „Imposibil! Nedrept!“

&rdquo;Titanul&rdquo; de 2.02 metri al Rom&acirc;niei, c&acirc;știgător de Champions League cu Dinamo, &icirc;mplinește astăzi 70 de ani!

”Titanul” de 2.02 metri al României, câștigător de Champions League cu Dinamo, împlinește astăzi 70 de ani!

Gigi Becali avea dreptate! Cauzele declinului de la FCSB: &rdquo;Toată lumea era supărată, vocifera, dădea din m&acirc;ini!&rdquo;

Gigi Becali avea dreptate! Cauzele declinului de la FCSB: ”Toată lumea era supărată, vocifera, dădea din mâini!”

Idrissa Gueye nu va mai apărea cur&acirc;nd la Everton. Ce suspendare &icirc;l așteaptă după ce și-a lovit coechipierul

Idrissa Gueye nu va mai apărea curând la Everton. Ce suspendare îl așteaptă după ce și-a lovit coechipierul



Recomandarile redactiei
Neluțu Varga i-a stabilit prețul lui Munteanu! A refuzat o ofertă uriașă și a făcut anunțul: Nu discut sub suma asta
Neluțu Varga i-a stabilit prețul lui Munteanu! A refuzat o ofertă uriașă și a făcut anunțul: "Nu discut sub suma asta"
Chelsea &ndash; Barcelona 3-0, ACUM pe Sport.ro! Catalanii, &icirc;ngenuncheați pe Stamford Bridge
Chelsea – Barcelona 3-0, ACUM pe Sport.ro! Catalanii, îngenuncheați pe Stamford Bridge
Gică Craioveanu, dat pe spate de fotbalistul din Superliga: &bdquo;El e diferit&rdquo;
Gică Craioveanu, dat pe spate de fotbalistul din Superliga: „El e diferit”
Dănuț Lupu, fără milă: &rdquo;Nici ce face Gigi Becali nu e bine! L-a făcut Messi și acum...&rdquo;
Dănuț Lupu, fără milă: ”Nici ce face Gigi Becali nu e bine! L-a făcut Messi și acum...”
UEFA Champions League | ACUM: Bodo/Glimt - Juventus 1-1, Dortmund - Villarreal 1-0, Manchester City - Leverkusen 0-2 și Marseille - Newcastle 2-1
UEFA Champions League | ACUM: Bodo/Glimt - Juventus 1-1, Dortmund - Villarreal 1-0, Manchester City - Leverkusen 0-2 și Marseille - Newcastle 2-1
Alte subiecte de interes
Rom&acirc;ncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul rom&acirc;nilor &icirc;n ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Rom&acirc;ncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! &rdquo;Meci de foc&rdquo; pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat &icirc;n calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
C&acirc;te locuri coboară Sorana C&icirc;rstea &icirc;n clasamentul WTA după eliminarea &icirc;n optimile turneului de la Miami
Câte locuri coboară Sorana Cîrstea în clasamentul WTA după eliminarea în optimile turneului de la Miami
WTA a lămurit situația &icirc;n care se află Simona Halep! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu poziția &icirc;n clasament a rom&acirc;ncei&nbsp;
WTA a lămurit situația în care se află Simona Halep! Ce se întâmplă cu poziția în clasament a româncei 
CITESTE SI
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

stirileprotv Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!