Jaqueline Cristian (27 de ani), Sorana Cîrstea (35 de ani) și Gabriela Ruse (28 de ani) sunt cele mai bine clasate jucătoare de tenis din România, în ierarhia mondială.
Turneele de mare șlem salvează imaginea financiară a tenisului
Pe locurile 39, 44, respectiv 101 ale clasamentului WTA, Cristian, Cîrstea și Ruse au încasat sume importante, în sezonul 2025, care a corectat mai multe recorduri istorice în ceea ce privește premiile financiare oferite în marile turnee ale circuitului.
În stagiunea în care a arătat cel mai ridicat nivel de constanță, în turneele de mare șlem, Jaqueline Cristian a bifat trei participări în turul trei, în competițiile majore.
Cristian s-a oprit în runda inaugurală doar în întrecerea de la Wimbledon, reușind să câștige la Melbourne, Paris și New York, în total, pentru cele șase victorii obținute pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem, Jaqueline Cristian a încasat $610,323.
Cu un sezon mai puțin reușit în proba individuală a turneelor de mare șlem, Sorana Cîrstea a absentat de la Roland Garros, dar a încheiat anul cu o victorie semnată pe tabloul principal al competiției de la New York. Împreună cu prezențele înregistrate în competițiile de la Melbourne și Wimbledon, Cîrstea a încasat, în turneele de mare șlem, $326,460.
Calificată în turul secund la Melbourne și Paris, Gabriela Ruse a fost oprită de Keys și Kasatkina, în primele tururi ale competițiilor de mare șlem de la Wimbledon și New York. Pentru cele patru prezențe în turneele majore, Ruse a primit $458,288.
Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, singurele românce care au câștigat peste un milion de dolari, în WTA, în 2025
Clasamentul premiilor câștigate de românce, în WTA, în 2025. Top cinci
- Jaqueline Cristian: $1,135,782
- Sorana Cîrstea: $1,076,818
- Gabriela Ruse: $779,169
- Irina Begu: $533,392
- Anca Todoni: $384,092
Palmares în 2025, în proba individuală, în circuitul WTA
- Jaqueline Cristian: 32 de victorii, 25 de înfrângeri
- Sorana Cîrstea: 30 de victorii, 20 de înfrângeri
- Gabriela Ruse: 26 de victorii, 19 înfrângeri
- Irina Begu: 14 victorii, 12 înfrângeri
- Anca Todoni: 26 de victorii, 18 înfrângeri