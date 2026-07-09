În emisiunea Poveștile Sport.ro, Marius Comănescu a vorbit despre posibilitatea ca recordurile stabilite de „Big 3” să fie doborâte.

Cu șapte titluri de mare șlem cucerite, la doar 23 de ani, Carlos Alcaraz este văzut de fostul antrenor al Soranei Cîrstea cu șanse bune în a-i devansa pe cei trei mari tenismeni ai Erei Open.

Marius Comănescu: „Până acum, eram sceptici cu toții. Dar uită-te la Sinner și Alcaraz, și vin și alții.”

În exclusivitate pentru Sport.ro, Marius Comănescu s-a poziționat, mai degrabă, de partea noilor generații, afișându-se impresionat plăcut de nivelul de joc pe care îl vede la jucătorii tineri.

În plus, Comănescu vede orice record ca făcut să fie doborât, în sport, indiferent de nivelul de dificultate al acestuia.

„Orice record e făcut să fie doborât.”

Întrebat dacă vede noua generație întrecând ceea ce au reușit cei trei mari ai tenisului - Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic -, Marius Comănescu a replicat:

„Până acum, eram sceptici cu toții. Dar uită-te la Sinner și Alcaraz, și vin și alții. Am văzut foarte mulți tineri și am rămas surprins de nivelul la care joacă.

Orice record e făcut să fie doborât. Alcaraz și Sinner au 6-7 Grand Slam-uri la 20 de ani și un pic. Dacă sunt serioși și își văd de treabă... sunt și jucători care apar, Jodar, Mensik,” a punctat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.