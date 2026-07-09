VIDEO EXCLUSIV Poate noua generație ce au reușit Federer, Nadal și Djokovic? Unul dintre cei mai buni antrenori din România a răspuns

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Marcu Czentye
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Federer, Nadal și Djokovic, „vânați” de Sinner și Alcaraz.

TAGS:
Jannik SinnerCarlos AlcarazRoger FedererNovak DjokovicPoveștile sport.rorafael nadalTenis ATP
Din articol

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Marius Comănescu a vorbit despre posibilitatea ca recordurile stabilite de „Big 3” să fie doborâte.

Cu șapte titluri de mare șlem cucerite, la doar 23 de ani, Carlos Alcaraz este văzut de fostul antrenor al Soranei Cîrstea cu șanse bune în a-i devansa pe cei trei mari tenismeni ai Erei Open.

Marius Comănescu: „Până acum, eram sceptici cu toții. Dar uită-te la Sinner și Alcaraz, și vin și alții.”

În exclusivitate pentru Sport.ro, Marius Comănescu s-a poziționat, mai degrabă, de partea noilor generații, afișându-se impresionat plăcut de nivelul de joc pe care îl vede la jucătorii tineri.

În plus, Comănescu vede orice record ca făcut să fie doborât, în sport, indiferent de nivelul de dificultate al acestuia.

„Orice record e făcut să fie doborât.”

Întrebat dacă vede noua generație întrecând ceea ce au reușit cei trei mari ai tenisului - Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic -, Marius Comănescu a replicat:

„Până acum, eram sceptici cu toții. Dar uită-te la Sinner și Alcaraz, și vin și alții. Am văzut foarte mulți tineri și am rămas surprins de nivelul la care joacă.

Orice record e făcut să fie doborât. Alcaraz și Sinner au 6-7 Grand Slam-uri la 20 de ani și un pic. Dacă sunt serioși și își văd de treabă... sunt și jucători care apar, Jodar, Mensik,” a punctat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Federer, Nadal și Djokovic

  • Victor hanescu roger federer
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Roger Federer și Rafael Nadal / Foto: Imago
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Recordurile greu de corectat în tenisul masculin

Indiferent de cât de rapid vor evolua metodele de recuperare și tehnologia rachetelor de tenis, rămâne justificat scepticismul iubitorilor de tenis, atunci când se gândesc la corectarea unor recorduri stabilite de Federer, Nadal și Djokovic.

Cele 24 de titluri de mare șlem cucerite de Novak Djokovic, cele 14 trofee adunate de Rafael Nadal pe zgura de la Roland Garros, dar și cele 237 de săptămâni consecutive, petrecute de Roger Federer, ca număr unu mondial, se numără printre cele mai dificil de întrecut.

Unul dintre marile recorduri care ar putea fi corectat, în cazul în care Carlos Alcaraz și Jannik Sinner nu vor avea parte de noi rivali pe măsură, ar fi cel al numărului total de săptămâni trăite ca număr unu ATP. Djokovic, cu 428 de săptămâni, conduce ierarhia, dar Sinner și Alcaraz au adunat deja 79, respectiv 66 de săptămâni în această postură.

Ediția 2026 a turneului de la Wimbledon va propune un nou duel inter-generațional, în semifinale. Novak Djokovic și Jannik Sinner se vor întâlni într-o reeditare a semifinalei de cinci seturi din Australia, din prima lună a anului.

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