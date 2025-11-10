Sezonul 2025 al circuitului WTA s-a încheiat odată cu finala Turneului Campioanelor, câștigată de Elena Rybakina în detrimentul Arynei Sabalenka.

Până la United Cup, competiție care va lansa, în ultimele zile ale anului, următoarea stagiune, clasamentul WTA nu va mai suferi modificări, astfel că România încheie anul cu trei jucătoare în top 100 WTA.

Două românce în top 45 WTA, la finalul sezonului 2025

La sfârșitul celui mai bun sezon al carierei, Jaqueline Cristian (27 de ani) este „prima rachetă” a României, ocupând locul 39, cu 1324 de puncte.

La doar cinci locuri distanță vine Sorana Cîrstea (35 de ani), care încheie sezonul cu 1243 de puncte și are garantat, la rândul său, un loc pe tabloul principal al Openului Australian.

În aceeași situație se va regăsi inclusiv Gabriela Ruse (28 de ani), care se situează pe locul 99 WTA la finalul sezonului 2025, cu 757 de puncte.

Top 10 românce în clasamentul WTA, la finalul anului 2025