Performanțe incredibile pentru Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian.

Sezonul 2025 al circuitului WTA s-a încheiat odată cu finala Turneului Campioanelor, câștigată de Elena Rybakina în detrimentul Arynei Sabalenka.

Până la United Cup, competiție care va lansa, în ultimele zile ale anului, următoarea stagiune, clasamentul WTA nu va mai suferi modificări, astfel că România încheie anul cu trei jucătoare în top 100 WTA.

Două românce în top 45 WTA, la finalul sezonului 2025

La sfârșitul celui mai bun sezon al carierei, Jaqueline Cristian (27 de ani) este „prima rachetă” a României, ocupând locul 39, cu 1324 de puncte.

La doar cinci locuri distanță vine Sorana Cîrstea (35 de ani), care încheie sezonul cu 1243 de puncte și are garantat, la rândul său, un loc pe tabloul principal al Openului Australian.

În aceeași situație se va regăsi inclusiv Gabriela Ruse (28 de ani), care se situează pe locul 99 WTA la finalul sezonului 2025, cu 757 de puncte.

Top 10 românce în clasamentul WTA, la finalul anului 2025

  • 39. Jaqueline Cristian, 1324 de puncte
  • 44. Sorana Cîrstea, 1243 de puncte
  • 99. Gabriela Ruse, 757 de puncte
  • 147. Irina Begu, 509 puncte
  • 148. Anca Todoni, 496 de puncte
  • 221. Miriam Bulgaru, 327 de puncte
  • 292. Gabriela Lee, 227 de puncte
  • 319. Elena Bertea, 200 de puncte
  • 334. Irina Bara, 188 de puncte
  • 348. Patricia Țig, 179 de puncte

Cinci românce în top 200 mondial

În top 200 WTA vor încheia anul alte două sportive din țara noastră: Irina Begu și Anca Todoni.

Din nefericire, Irina Begu a coborât 23 de poziții în ierarhia WTA, în urma retragerii temporare din tenis și a inactivității aferente, sportiva din București ajungând pe locul 147 WTA.

Vecină în clasament, Anca Todoni va termina sezonul pe locul 148, pe fondul accidentării la umăr care a ținut-o departe de terenurile de tenis în ultimele trei luni ale sezonului.

