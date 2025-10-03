GALERIE FOTO Paula Badosa l-a imitat pe Rafael Nadal și a semnat cu saudiții

Paula Badosa (27 de ani, 18 WTA) a semnat un contract cu saudiții.

Paula BadosaTenis WTArafael nadalArabia Saudita
Paula Badosa a devenit ambasadoare a Arabiei Saudite, în urma unui contract prin care se angajează „să ajute la dezvoltarea tenisului, la progresul noii generații de tenismeni și la crearea de oportunități pentru toți.”

Înțelegerea a fost perfectată între fostul număr 2 WTA și Fondul Public Saudit de Investiții, Paula Badosa călcându-i pe urme compatriotului Rafael Nadal.

Paula Badosa, încântată că „împarte aceleași valori” cu saudiții

Dincolo de sponsorizarea circuitelor ATP și WTA, saudiții s-au implicat în tenis, în ultimii ani, prin găzduirea Turneului Campioanelor, dar și a Turneului Campionilor NextGen.

„Ce m-a făcut să colaborez cu fondul saudit de investiții e că împărțim aceleași valori, dorindu-ne să purtăm tenisul mai departe. Nu e vorba doar despre ziua de azi, ci despre a modela viitorul tenisului,” a declarat Paula Badosa, potrivit Marca.

Arabii își doresc un turneu de o mie de puncte în propria țară, însă oficialii ATP și WTA nu au găsit loc în calendar pentru aceste adiții. Saudiții vor ține însă din nou Six Kings Slam, un eveniment neoficial care oferă câștigătorului din acest an suma de 3,8 milioane de euro.

Martina Navratilova și Chris Evert s-au opus ideii de a organiza Turneul Campioanelor în Riad

„Nu doar că este o țară în care femeile nu sunt considerate egale, este o țară care incriminează comunitatea LGBTQ. O țară al cărei istoric lung în privința drepturilor omului și a libertăților fundamentale a produs o preocupare internațională, de decenii încoace.

Credem că susținerea unui eveniment sportiv atât de important într-o țară cu astfel de practici împotriva egalității de gen și a drepturilor LGBTQ contravine principiilor noastre fundamentale și aduce prejudicii valorilor promovate de WTA. Este o decizie care ar trimite un mesaj negativ și ar submina lupta globală pentru drepturile omului și egalitate,” se arată în scrisoarea trimisă de Navratilova și Evert, potrivit Sports Illustrated

2024 a fost primul an în care Turneul Campioanelor a fost organizat în Riad, Arabia Saudită.

