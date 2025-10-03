Paula Badosa a devenit ambasadoare a Arabiei Saudite, în urma unui contract prin care se angajează „să ajute la dezvoltarea tenisului, la progresul noii generații de tenismeni și la crearea de oportunități pentru toți.”

Înțelegerea a fost perfectată între fostul număr 2 WTA și Fondul Public Saudit de Investiții, Paula Badosa călcându-i pe urme compatriotului Rafael Nadal.

Paula Badosa, încântată că „împarte aceleași valori” cu saudiții

Dincolo de sponsorizarea circuitelor ATP și WTA, saudiții s-au implicat în tenis, în ultimii ani, prin găzduirea Turneului Campioanelor, dar și a Turneului Campionilor NextGen.

„Ce m-a făcut să colaborez cu fondul saudit de investiții e că împărțim aceleași valori, dorindu-ne să purtăm tenisul mai departe. Nu e vorba doar despre ziua de azi, ci despre a modela viitorul tenisului,” a declarat Paula Badosa, potrivit Marca.

Arabii își doresc un turneu de o mie de puncte în propria țară, însă oficialii ATP și WTA nu au găsit loc în calendar pentru aceste adiții. Saudiții vor ține însă din nou Six Kings Slam, un eveniment neoficial care oferă câștigătorului din acest an suma de 3,8 milioane de euro.

