O recunoaște cineva? Nu e Simona Halep, ci varianta feminină a lui Roger Federer: românca a făcut show la Indian Wells

Sosirea Simonei Halep la Indian Wells îi bucură pe fanii nord-americani ai tenisului, performanțele reușite de româncă în ultimii opt ani câștigând admirația sa pe toată suprafața globului pământesc.

Doar că, până și cei mai înfocați suporteri ai Simonei Halep au fost surprinși când au văzut imagini de la antrenamentele sale în Complexul Indian Wells Tennis Garden. Într-un schimb de mingi cu un sparring partner, Simona Halep a semănat mai degrabă cu Roger Federer, demonstrând o dibăcie extraordinară la fileu.



Întâi, a lovit un voleu de rever din drop, după care s-a apropiat de fileu și a reușit 12 voleuri fără greșeală, dintre care un voleu-tweener (executat printre picioare), iar unul fără să se uite, cu spatele la terenul advers.

Deși a fost doar un punct dintr-un antrenament, sute de persoane au apreciat reușitele Simonei Halep pe Twitter și Instagram, iar zecile de oameni care au văzut faza live au aplaudat-o pe dubla campioană de Grand Slam.

I just found Simo on the practice courts again and she did a little tweener volley!! ???????????? pic.twitter.com/pr9J5oT8EX