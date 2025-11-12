Jannik Sinner și Carlos Alcaraz au oferit un interviu împreună televiziunii americane, CNN, în care prima întrebare adresată celor mai buni tenismeni ai Planetei s-a referit la frecvența ridicată cu care aceștia se întâlnesc în finale de turneu, în circuitul ATP.
După cinci finale jucate în 2025, plus ultimul act al competiției demonstrative „Six Kings Slam,” Sinner și Alcaraz au fost sinceri.
Alcaraz: „Îl văd pe Sinner mai des decât o văd pe mama.”
Alcaraz a început, spunând: „Am zis și în timpul US Open că îl văd mai des decât o văd pe mama. Dar nu mă satur să îl văd,” a precizat jucătorul din Murcia.
Sinner a dus răspunsul mai departe, zicând: „E bine, dar e și rău. Dar ne bucurăm să ne vedem,” a fost reacția italianului.
Între Jannik Sinner și Carlos Alcaraz s-a format o relație deosebită. Cei doi au ales să se antreneze împreună, simulând un meci, înaintea Turneului Campionilor.
Sesiunea de sparring l-a ajutat pe Alcaraz, care a reușit două victorii în primele două meciuri jucate la Torino, ibericul aflându-se acum la o singură victorie distanță de garantarea primului loc în clasament, la finele anului.
Alcaraz: „Pe teren, încercăm să ne găsim slăbiciunile, dar în afara terenului, suntem complet diferiți.”
„Când ne antrenăm împreună și ne vedem în vestiar atât de des, e natural să formăm o prietenie. Vorbim despre familie și viață, în general, dar și despre lucruri personale.
Nu cred că relația noastră s-a schimbat, ci s-a îmbunătățit, pentru că acum ne cunoaștem mai bine,” a adăugat Sinner.
Întrebat dacă îi place cum sună cuvântul „rivalitate,” Carlos Alcaraz și-a oferit punctul de vedere, spunând: „Cred că 'rivalitate' e un termen dens, în plan profesional. Într-adevăr, pe terenul de tenis încercăm să găsim slăbiciunile adversarului, dar, când ne strângem mâinile și când ne aflăm în afara terenului, suntem complet diferiți. Uneori uităm de rivalitatea de care avem parte în circuit și devenim oameni, pur și simplu,” s-a poziționat spaniolul.
În același interviu, Carlos Alcaraz a admis că a fost „distrus” de Jannik Sinner la karting, însă, pentru moment, fiecare preferă să continue separat cu marile hobby-uri care le ocupă timpul: golful, respectiv schiul.