Jannik Sinner și Carlos Alcaraz au oferit un interviu împreună televiziunii americane, CNN, în care prima întrebare adresată celor mai buni tenismeni ai Planetei s-a referit la frecvența ridicată cu care aceștia se întâlnesc în finale de turneu, în circuitul ATP.

După cinci finale jucate în 2025, plus ultimul act al competiției demonstrative „Six Kings Slam,” Sinner și Alcaraz au fost sinceri.

Alcaraz: „Îl văd pe Sinner mai des decât o văd pe mama.”

Alcaraz a început, spunând: „Am zis și în timpul US Open că îl văd mai des decât o văd pe mama. Dar nu mă satur să îl văd,” a precizat jucătorul din Murcia.

Sinner a dus răspunsul mai departe, zicând: „E bine, dar e și rău. Dar ne bucurăm să ne vedem,” a fost reacția italianului.

