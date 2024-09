Rafael Nadal (38 de ani) nu va mai participa la Cupa Laver.

Tenismenul din Manacor a fost înlocuit în Echipa Europei de către bulgarul Grigor Dimitrov.

Grigor Dimitrov will represent Team Europe in Berlin at Laver Cup 2024. Dimitrov replaces Rafael Nadal, who has withdrawn from this year’s competition. pic.twitter.com/Q7o3MrsdPU