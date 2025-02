„Se pot întâmpla multe, sunt sportivi de mare performanță, nu contează că e tenis sau altceva, vrei să dai randament și să devii cât de bun poți tu, tu nu ești doctor, se întâmplă, cineva din echipa ta poate să facă o greșeală.



Nu mă refer la Jannik, mă refer la sistem. Nu e omenesc ce se întâmplă. Deciziile pe care le iau nu sunt corecte. Fără să știu toate informațiile, vorbesc ca un om normal, cum se vede totul din afară”, a completat Pavel.

Andrei Pavel, românul care l-a învins pe Roger Federer

Cu 8 ani mai în vârstă decât Roger Federer, Andrei Pavel își amintește toate cele opt meciuri directe pe care le-a jucat împotriva elvețianului cu 20 de titluri de mare șlem în palmares.



Pavel l-a învins în primul meci direct pe Federer, derulat pe zgura de la Hamburg, în 2000, 6-4, 6-3, dar a sfârșit învins în următoarele șapte dueluri. Maniera în care „Cneazul” a descris, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, seria înfrângerilor suferite în fața lui Roger Federer a fost savuroasă.

„L-am bătut prima oară, după care am jucat încă de 7 ori. Ce mi-a lipsit ca să-l mai înving de câteva ori a fost puțină încredere.



Roger mi-a stricat un an (2004). Jucam foarte bine, eram în formă. În prima jumătate de an, am jucat de 4 ori cu el.

La două săptămâni distanță l-am întâlnit la Cupa Davis, după care la Rotterdam, după care în sferturi la Dubai, iar după alte două săptămâni, la Indian Wells și Miami. Dacă nu îl întâlneam pe „urâtul ăsta”, anul acela ar fi fost altfel. Dar mă bucur că am avut șansa să joc cu el și la acest nivel,” a spus Andrei Pavel, în exclusivitate pentru SPORT.RO.