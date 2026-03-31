Sorana Cîrstea nu are de gând să procedeze precum Simona Halep, în sensul că nu intenționează - cel puțin momentan - să își organizeze un meci de retragere, în România.

În 13 iunie 2026, Simona Halep va juca un meci oficial de retragere, la Cluj-Napoca, în cadrul Festivalului Sporturilor. La eveniment vor participa Elina Svitolina și Darren Cahill, două dintre primele nume importante anunțate de organizatori.

Sorana Cîrstea consideră că s-a retras deja în maniera ideală, prin titlul cucerit la Cluj-Napoca

Sportiva stabilită la Dubai a declarat că trofeul ridicat la Cluj-Napoca - trofeul Malvensky, care i-a fost înmânat de către fosta colegă în circuit, Simona Halep - a fost elementul perfect prin care și-a consumat ultima apariție oficială în fața publicului din România.

„Pentru mine, cel mai frumos cadou a fost acel titlu de la Cluj. Aceea a fost o retragere așa cum mi-am dorit-o, în România,” a declarat Sorana Cîrstea, prezentă la turneul ATP 250 de la București.