VIDEO EXCLUSIV Nu face precum Simona Halep: sfatul de ultimă oră al lui Ilie Năstase pentru Sorana Cîrstea

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ilie Năstase, opinie importantă despre Sorana Cîrstea și maniera extraordinară în care sportiva din țara noastră se descurcă în circuitul WTA, la aproape 36 de ani.

TAGS:
Simona HalepTenis WTASorana CirsteaIlie NastaseTenis Romania
Din articol
Publicitate

Sorana Cîrstea nu are de gând să procedeze precum Simona Halep, în sensul că nu intenționează - cel puțin momentan - să își organizeze un meci de retragere, în România.

În 13 iunie 2026, Simona Halep va juca un meci oficial de retragere, la Cluj-Napoca, în cadrul Festivalului Sporturilor. La eveniment vor participa Elina Svitolina și Darren Cahill, două dintre primele nume importante anunțate de organizatori.

Sorana Cîrstea consideră că s-a retras deja în maniera ideală, prin titlul cucerit la Cluj-Napoca

Sportiva stabilită la Dubai a declarat că trofeul ridicat la Cluj-Napoca - trofeul Malvensky, care i-a fost înmânat de către fosta colegă în circuit, Simona Halep - a fost elementul perfect prin care și-a consumat ultima apariție oficială în fața publicului din România.

„Pentru mine, cel mai frumos cadou a fost acel titlu de la Cluj. Aceea a fost o retragere așa cum mi-am dorit-o, în România,” a declarat Sorana Cîrstea, prezentă la turneul ATP 250 de la București.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ilie Năstase: „Eu consider că Sorana nu trebuie să se retragă.”

La aproape 36 de ani, Sorana Cîrstea nu doar că oferă sentimentul că mai poate continua mult și bine în tenisul mondial, dar rezultatele îi certifică anduranța și longevitatea.

Cîrstea a revenit în top 30 mondial și ocupă, la ora actuală, a 29-a poziție în ierarhia mondială.

Năstase a fost la Cluj și a văzut-o pe Cîrstea câștigând Transylvania Open 2026

Notând acest aspect, Ilie Năstase - prim număr unu ATP - a apreciat că Sorana Cîrstea ar face bine să își amâne din nou retragerea din „sportul alb.”

„Te retragi când nu mai poți să joci. Ea joacă foarte bine. Cel mai bun tenis îl are acum. Eu consider că ea nu trebuie să se retragă,” a fost poziția exprimată de Ilie Năstase, multiplu campion de Grand Slam.

Alături de Ion Țiriac, Ilie Năstase a asistat la trei partide jucate de Sorana Cîrstea, în ediția 2026 a Openului Transilvaniei, prima din cele șase organizate până acum încheiată cu o victorie românească, în proba individuală.

Sorana Cîrstea le-a învins pe Anastasia Potapova, Daria Snigur și Emma Răducanu, în minimum de seturi, în sferturile, semifinalele, respectiv finala întrecerii din Ardeal.

Ilie Năstase

  • Nastase getty
×
Nastase 250425
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!