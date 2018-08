Nu e loc de romance la US Open! Irina Begu a fost eliminata de locul 52 WTA

Irina Begu a parasit turneul de la US Open inca din turul secund.

Sportiva noastra, locul 59 WTA, are parte de un sezon in care nu-i iese nimic si acumuleaza o multime de infrangeri. Dupa ce a trecut in turul inaugural de americanca Jennifer Brady, Irina Begu a fost eliminata in turul al doilea de catre chinezoaica Qiang Wang, scor 6-3, 6-1, la capatul unui meci de o ora si 21 de minute de joc.

Irina Begu a intampinat pe parcursul meciului si probleme medicale cerand imediat interventia doctorilor. Se pare ca a fost vorba despre temperaturile foarte ridicate de la New York, factor perturbant in aceste zile pentru sportivi, dar si despre un disconfort la piciorul stang.

Pe tabloul de simplu, dintre romance, raman doar Sorana Cirstea si Ana Bogdan. Liderul mondial din WTA, Simona Halep, a pierdut in primul tur, la fel si Monica Niculescu. Mihaela Buzarnescu s-a retras inainte de primul sau meci de dupa accidentarea de la Rogers Cup.