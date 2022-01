Novak Djokovic, subiectul glumei zilei în România: cele mai bune meme-uri făcute despre situația sârbului în Australia

Povestea fără sfârșit a sosirii liderului ATP, Novak Djokovic în Australia motivată de o scutire medicală a dat prilejul unei avalanșe de meme-uri publicate pe rețelele sociale.

În seara zilei de miercuri, 5 ianuarie, planeta Twitter Tennis a reacționat subit la evenimentele haotice întâmplate în aeroportul Tullamarine din Melbourne, unde Novak Djokovic a fost reținut timp de 9 ore, interval în care a fost închis într-o cameră și păzit de polițiștii de frontieră.

Novak Djokovic at the terminal today pic.twitter.com/a9DIjsZOjm

În condițiile date, a plouat cu glume corelate cu coperta celebrului film „The Terminal,” fața lui Novak Djokovic fiind editată peste expresia lui Tom Hanks.

În plus, alți utilizatori ai platformei Twitter au publicat porțiuni dintr-o reclamă filmată de mult de Novak Djokovic, în care mimează lovirea cu racheta a mai multor persoane la rând, devenind un personaj desprins din filmele James Bond.

Footage of Novak Djokovic trying to explain his medical exemption to Border Force Police in Australia pic.twitter.com/gUs1T0AgJ3