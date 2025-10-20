Tenisul feminin românesc retrăiește clipele de glorie, din urmă cu un deceniu, când țara noastră se bucura de prezența constantă a două sau trei jucătoare în top 50 WTA.

România are două jucătoare în top 50 WTA

După rezultatele obținute în turneul de la Osaka, semifinalistele Jaqueline Cristian (27 de ani) și Sorana Cîrstea (35 WTA) ocupă locurile 42 și 45 ale ierarhiei mondiale, punând România din nou alături de SUA, Cehia, Canada, Ucraina, Spania, Germania, Australia, într-o enumerare a statelor care au cel puțin două jucătoare de tenis în top 50 WTA.

Gabriela Ruse rămâne clasată pe a 99-a poziție în clasamentul mondial, conturând un total de trei sportive în top 100 WTA.

Jaqueline Cristian, perspective luminoase în clasamentul mondial

Participantă în această săptămână la competiția WTA 500 de la Tokyo, Jaqueline Cristian ar putea să stabilească un nou record de carieră, în ceea ce privește clasamentul mondial.

Cristian ocupă locul 42 și se află la o singură poziție distanță de cea mai înaltă clasare avută până în prezent, poziție ocupată luna trecută.

