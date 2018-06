"Nici nu pot sa descriu cat de fericita sunt!" Mesajul de ULTIMA ORA al Simonei Halep dupa victoria de la Roland Garros! Mesajele care au facut-o sa planga

Simona Halep a reusit sa castige primul ei turneu de Grand Slam din cariera, invingand-o cu 3-6 6-4 6-1 pe Sloane Stephens in finala de la Roland Garros! Simona ramane astfel pe primul loc mondial - victoria a strans reactii din intreaga lume pentru sportiva din Romania.

Simona a postat astazi un mesaj pe Twitter prin care le-a multumit fanilor: "Cuvintele nu pot sa descrie cat de fericita am fost in ultimele 24 de ore. Am citit foarte multe mesaje si postari pe retelele de socializare care mi-au adus lacrimi in ochi, nu va pot multumi suficient pentru asta. Imi pare rau pentru obstacolele care au fost in drum, dar am ajuns pana la urma! Multa dragoste, Simo" a fost mesajul lui Halep.

Words can’t describe how happy the last 24 hours have been for me. I’ve read so many messages & social media posts that’ve brought tears to my eyes that I can’t thank you enough. Sorry for a few bumps along the way ????‍♀️???? but we finally got there!☺️???? Lots of love, Simo ❤️ pic.twitter.com/Rzvs6fzN1Y