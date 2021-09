”Nici măcar nu știu cum mă simt” La 19 ani, Leylah Fernandez o bate pe Svitolina și joacă prima semifinală de Grand Slam a carierei

Leylah Fernandez este revelația Openului American, ediția 2021. La 19 ani, a ajuns în semifinalele competiției.

La o zi după ce a împlinit vârsta de 19 ani, Leylah Fernandez (73 WTA) a învins-o pe Elina Svitolina - ocupanta locului 5 în clasamentul mondial - pentru a se califica în semifinalele US Open 2021. Este prima prezență a sportivei din Canada într-un penultim act al unei competiții de Grand Slam.

A fost 6-3, 3-6, 7-6 pentru Leylah Fernandez, care a răzbunat eșecul suferit de Simona Halep în optimile de finală împotriva jucătoarei din Ucraina. După aproximativ două ore și jumătate de joc, canadienii și americanii din tribune au izbucnit într-o celebrare zgomotoasă pentru a consemna această performanță neașteptată de nimeni.

Fernandez vs. Sabalenka, prima semifinală a turneului feminin de la US Open



”Sincer, nu știu nici măcar cum mă simt acum. Am fost atât de emoționată și am încercat să fac ce mi-a spus antrenorul să fac. Vă mulțumesc pentru sprijin, grație publicului newyorkez am fost capabilă să forțez și să câștig,” a declarat Fernandez la capătul partidei, notează Tennis Head.

Deși a început US Open 2021 de pe locul 73 WTA, Leylah Fernandez va urca până pe locul 36, iar dacă ar reuși performanța incredibilă de a câștiga trofeul, ar intra în top 20 mondial. În semifinale, Fernandez o va întâlni pe Aryna Sabalenka (2 WTA). Bielorusa a trecut în sferturi de Barbora Krejcikova, 6-1, 6-4.

SHE'S DONE IT @leylahfernandez upsets No. 5 seed Elina Svitolina to reach the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/2TZTLlftsT — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021