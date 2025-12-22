GALERIE FOTO Mouratoglou a intrat pe fir: ce a spus despre despărțirea neașteptată dintre Alcaraz și Ferrero

Marcu Czentye
Patrick Mouratoglou a vorbit despre „șocul uriaș” văzut în tenis, în final de an.

Patrick Mouratoglou (55 de ani) nu a mai antrenat pe nimeni de șase luni, de când s-a despărțit de jucătoarea japoneză, Naomi Osaka.

Fostul antrenor al Serenei Williams și al Simonei Halep s-a pronunțat asupra subiectului momentului în tenis, ruptura dintre Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero.

„A fost un șoc imens. Trăiam cu impresia că această colaborare avea să fie pe viață.”

După șapte ani împreună, timp în care Alcaraz a devenit număr unu ATP și a câștigat șase titluri de mare șlem, o serie de neînțelegeri contractuale au condus la încheierea parteneriatului de succes.

„A fost un șoc imens. Un șoc uriaș pentru toată lumea. Nimeni nu se aștepta ca Juan Carlos și Carlos să se despartă. Aveam impresia că această colaborare avea să fie pe viață.

La vârsta aceea, când ai o colaborare îndelungată, relația o ia pe o altă cărare și aproape că devine o relație de familie.

Parteneriatul funcționa incredibil de bine, de asta e surprinzător. Carlos avea un succes nebunesc.

Când pui toți acești factori laolaltă, nimeni nu și-ar fi putut imagina că relația se va încheia. Singura îndoială a venit din documentarul pe care l-au filmat.

Jucătorul are nevoie să fie înțeles, iar antrenorul trebuie să înțeleagă care e impactul lui în asta,” a relatat Patrick Mouratoglou.

Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
„Nimeni nu știe ce se întâmplă în spatele ușilor închise.”

„Poate că o să sune ciudat, dar e ca într-un cuplu căsătorit. Crezi că formează cuplul ideal, dar, șase luni mai târziu, îi vezi despărțindu-se și nu înțelegi cum e posibil.

Ruptura dintre Carlos și Juan Carlos arată că nimeni nu știe ce se întâmplă în spatele ușilor închise.

E un moment dificil pentru Carlos, cu siguranță, mai ales că ne apropiem de un turneu de mare șlem. Nimeni nu poate să spună ce se va întâmpla,” a continuat Patrick Mouratoglou.

Carlos Alcaraz va participa la ediția 2026 a Openului Australian avându-l ca antrenor pe interimarul Samuel Lopez, în probabilul caz în care nu își va găsi un nou antrenor permanent în următoarele săptămâni.

Carlos Alcaraz

  • Carlos alcaraz paris bercy 2025
×
