Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Patrick Mouratoglou, predicție inspirată, lansată în ziua în care Jannik Sinner a părăsit ediția 2026 a turneului de la Roland Garros.

Jannik SinnerPatrick MouratoglouRoland Garros 2026Tenis ATP
Nimeni nu se aștepta ca Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) să rateze într-atât de ușor oportunitatea de a ieși, în premieră, campion al turneului de la Roland Garros.

În turul secund al ediției actuale, italianul antrenat de australianul Darren Cahill a irosit un avans neverosimil, în meciul cu argentinianul Juan Manuel Cerundolo, pe care l-a condus cu 6-3, 6-2 și 5-1 la game-uri.

Mouratoglou a prezis corect: vremea este „jucătorul” care poate face marile surprize la Roland Garros 2026

Scor final, 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 în favoarea jucătorului clasat pe locul 56 al ierarhiei ATP, într-o parte secundă de meci în care Sinner a câștigat doar două game-uri cât timp Cerundolo a defilat într-un segment de joc în care a acumulat optsprezece game-uri.

Ajuns din urmă de caniculă, care i-a provocat crampe musculare, Jannik Sinner s-a simțit rău brusc, iar calitatea jocului său a scăzut abrupt.

Pentru mulți, acest fapt a fost o surpriză, dar nu și pentru fostul antrenor al Simonei Halep, francezul Patrick Mouratoglou.

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
Predicția de aur a lui Mouratoglou, adeverită în aceeași zi

Antrenorul cu origini grecești a anticipat o posibilă mare surpriză în acest turneu de la Roland Garros, deoarece, spre deosebire de alți ani, se notează temperaturi de peste 30 de grade Celsius, care aduc, în opinia lui Mouratoglou, „un teritoriu nemaistrăbătut,” când vine vorba despre meciuri lungi jucate pe zgura de la Paris.

„Dacă te uiți pe tablou, în acest an la Roland Garros, te gândești că e dificil pentru cineva să producă o mare surpriză.

Dar cred că există un jucător care poate să contureze o mare surpriză: jucătorul acela este vremea.

Temperatura e extrem de ridicată, e senin, există umiditate, așadar condițiile de joc sunt extrem de complicate.

Jucătorii vin de la Roma, unde nu a fost prea cald. A plouat destul de mult, de fapt. Dintr-odată, ajung în Paris și... boom! 5 seturi, zgură, căldură extremă, toate acestea, împreună, înseamnă un mare pericol pentru oricine care joacă în sesiunea de zi.

Să joci în sesiunea de noapte e cel mai frumos cadou pe care îl poți primi din partea organizatorilor.

Nimeni nu se gândește că Sinner poate să piardă înainte de finală, dar, dacă va avea un meci care va dura puțin mai mult, în aceste condiții, orce se poate întâmpla. Ne aflăm într-un teritoriu nedescoperit, până și pentru cei mai buni jucători din lume,” a anticipat corect Patrick Mouratoglou.

Novak Djokovic și Alexander Zverev devin marii favoriți la câștigarea ediției 2026 a turneului de la Roland Garros, după eliminarea numărului unu mondial, Jannik Sinner.

