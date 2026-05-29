Nimeni nu se aștepta ca Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) să rateze într-atât de ușor oportunitatea de a ieși, în premieră, campion al turneului de la Roland Garros.

În turul secund al ediției actuale, italianul antrenat de australianul Darren Cahill a irosit un avans neverosimil, în meciul cu argentinianul Juan Manuel Cerundolo, pe care l-a condus cu 6-3, 6-2 și 5-1 la game-uri.

Scor final, 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 în favoarea jucătorului clasat pe locul 56 al ierarhiei ATP, într-o parte secundă de meci în care Sinner a câștigat doar două game-uri cât timp Cerundolo a defilat într-un segment de joc în care a acumulat optsprezece game-uri.

Ajuns din urmă de caniculă, care i-a provocat crampe musculare, Jannik Sinner s-a simțit rău brusc, iar calitatea jocului său a scăzut abrupt.

Pentru mulți, acest fapt a fost o surpriză, dar nu și pentru fostul antrenor al Simonei Halep, francezul Patrick Mouratoglou.