Gabriela Ruse a sfârșit eliminată în primul tur al competiției de categorie WTA 250 de la Portoroz, Slovenia. Sportiva din România a fost învinsă de ucraineanca Lesia Tsurenko, scor 6-1, 4-6, 6-4, la finalul a trei ore de joc fără patru minute.

La scorul de 1-6, 6-4, 3-4, într-un moment critic al setului decisiv, Gabriela Ruse a început să sufere o sângerare nazală, în timp ce se afla la serviciu. Pățania a avut loc când Tsurenko beneficia de două mingi de break.

Nefericirea a făcut ca jucătoarea din țara noastră să piardă nu doar acel game, ci și pe următoarele două, sfârșind partida cu trei game-uri pierdute în ultimele patru jucate.

€2,200 va încasa Gabriela Ruse pentru prezența pe tabloul principal al întrecerii WTA 250 de la Portoroz. Ana Bogdan rămâne implicată în turneu, după un succes răsunător, bifat în defavoarea jucătoarei care i-a încheiat cariera Serenei Williams, Ajla Tomljanovic, de care a dispus în trei seturi, scor 7-5, 4-6, 6-1, după 2 ore și 34 de minute de joc.

OMG! Gabi just got a nose bleed while serving. So crazy! pic.twitter.com/RAX1tj73qd