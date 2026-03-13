Jannik Sinner și Carlos Alcaraz s-au apropiat la câte un pas de o nouă revedere, pe una dintre cele mai aspectuoase scene ale tenisului mondial.

Fără titlu de campion la Indian Wells, italianul Sinner speră să reușească această victorie, în premieră, în acest an, chiar dacă premisele îi stau, mai degrabă, împotrivă.

Sinner și Alcaraz s-ar putea întâlni, în premieră, în finala de la Indian Wells

Carlos Alcaraz are, cel puțin pe hârtie, un meci mai ușor de jucat în semifinală - contra lui Daniil Medvedev, față de Jannik Sinner, care îl va întâlni pe Alexander Zverev -, dar și avantajul psihologic al scorului meciurilor directe cu Sinner: 10-6.

În plus, în cele opt întâlniri pe care le-au avut în finale de competiție, Alcaraz a strâns cinci succese - dintre care patru, în 2025: la Roma, Roland Garros, Cincinnati și US Open -, prin urmare deține avantajul formei recente, echilibrate, parțial, de rezultatele conturate de Sinner în finalele de la Wimbledon și Turneul Campionilor.