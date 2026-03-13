GALERIE FOTO Miroase a finală Sinner - Alcaraz, la Indian Wells. Câte meciuri directe au jucat deja tinerii care domină circuitul ATP

Miroase a finală Sinner - Alcaraz, la Indian Wells. Câte meciuri directe au jucat deja tinerii care domină circuitul ATP Tenis
Marcu Czentye
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz ar putea semna o premieră în turneul ATP Masters 1000 de la Indian Wells.

Carlos AlcarazJannik SinnerATP Masters 1000 Indian WellsTenis ATP
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz s-au apropiat la câte un pas de o nouă revedere, pe una dintre cele mai aspectuoase scene ale tenisului mondial.

Fără titlu de campion la Indian Wells, italianul Sinner speră să reușească această victorie, în premieră, în acest an, chiar dacă premisele îi stau, mai degrabă, împotrivă.

Sinner și Alcaraz s-ar putea întâlni, în premieră, în finala de la Indian Wells

Carlos Alcaraz are, cel puțin pe hârtie, un meci mai ușor de jucat în semifinală - contra lui Daniil Medvedev, față de Jannik Sinner, care îl va întâlni pe Alexander Zverev -, dar și avantajul psihologic al scorului meciurilor directe cu Sinner: 10-6.

În plus, în cele opt întâlniri pe care le-au avut în finale de competiție, Alcaraz a strâns cinci succese - dintre care patru, în 2025: la Roma, Roland Garros, Cincinnati și US Open -, prin urmare deține avantajul formei recente, echilibrate, parțial, de rezultatele conturate de Sinner în finalele de la Wimbledon și Turneul Campionilor.

Carlos Alcaraz

  • Carlos alcaraz pumn strans iw 2026
Cum au ajuns Sinner și Alcaraz în penultimul act al competiției din California

Carlos Alcaraz a ajuns la șaisprezece victorii consecutive, în startul anului 2026, reușind să treacă de norvegianul Casper Ruud și de britanicul Cameron Norrie, în optimi, respectiv în sferturi.

Nu a pierdut set nici în confruntarea cu bulgarul Grigor Dimitrov, dar a tremurat serios în fața francezului Arthur Rinderknech. La finele confruntării cu jucătorul din Hexagon, Alcaraz a declarat că „a obosit să joace contra lui Federer în fiecare meci,” făcând aluzie la faptul că toți tenismenii dau tot ce au mai bun împotriva lui, dar, dincolo de acest aspect ușor de înțeles, mulți reușesc doar în meciurile cu Alcaraz să își depășească condiția și să joace un tenis mai bun decât reflectă locul ocupat în clasament.

De partea opusă a fileului, Jannik Sinner a înșirat în minimum de seturi patru adversari, dintre care trei, cu faimă crescută în circuitul ATP.

Eliminarea lui Dalibor Svrcina a precedat trei victorii convingtătoare, în care a ajuns la 6-0 la seturi cu Denis Shapovalov, Joao Fonseca și Learner Tien.

Semifinalele de la Indian Wells, Zverev - Sinner și Alcaraz - Medvedev se vor juca sâmbătă, 14 martie, după ora 20:00.

Jannik Sinner

  • Sinner dimitrov wb 25
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
