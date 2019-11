Ministrul Tineretului si Sportului le-a raspuns lui Halep si Cirstea! De ce FRT nu promeste bani de la Bugetul de Stat

Simona Halep, Sorana Cirstea si Marius Copil au primit un raspuns oficial din partea noului ministru al Tineretului si Sportului, Ionut Stroe.

Acesta le-a transmis un mesaj Simonei si Soranei in care a comunicat ca problema actuala apartine domeniului justitiei.

„Vreau sa le asigur pe cele doua campioane ca exista din partea mea si a ministerului totala disponibilitate si flexibilitate pentru a rezolva acest lucru. Nu e vorba de rea intentie, este o problema legala, nici macar birocratica nu este. E o problema de care m-am lovit inca de la primele orele ale mandatului meu”, a declarat Ionut Stroe, noul ministru al Tineretului si Sportului.

Ion Tiriac: „Mi-e tare frica sa nu intram in neant dupa ce Simona Halep se retrage.”

Ionut Stroe a avut luni, 5 noiembrie o intalnire fata in fata cu Ion Tiriac, subiectul acuzatiilor incepute in instanta de Marius Vecerdea. Astazi, ministrul Tineretului si Sportului se va intalni cu Sorana Cirstea.

Ion Tiriac este presedintele ales al Federatiei Romane de Tenis inca din data de 19 iunie a acestui an, insa campionul de la Roland Garros din 1970 nu isi poate exercita drepturile in conditiile in care unul dintre contracandidatii de la alegeri, Marius Vecerdea a cerut in instanta anularea alegerilor.

FRT nu a mai primit bani de la Bugetul de Stat inca din luna februarie, iar acest lucru este cauzat de suspiciunile legale ale alegerilor pentru presedintia FRT, acuzate de Marius Vecerdea.