Simona Halep (33 de ani) a jucat la Cluj-Napoca ultimul meci al carierei sale de jucătoare profesionistă de tenis.

Deși a fost învinsă de Lucia Bronzetti, scor 6-1, 6-1, în runda inaugurală a Openului Transilvaniei, sportiva din România a abordat conferința de presă cu un grad ridicat de optimism și entuziasm.

Simona Halep regretă că nu a jucat o finală de Fed Cup, în tricoul României

„Am făcut la Cupa Federației mai mult decât se putea face,” a comentat Simona Halep, înainte de a vorbi despre eșecul de a nu atinge o finală în acea competiție.

„A fost cel mai mare regret. Dacă ne uităm pe hârtie, de atunci nu am mai jucat, pentru că nu am putut să trec peste dezamăgirea pe care am trăit-o, în 2018, în semifinală.

Poate că am luat unele decizii mai puțin bune, poate că aș fi putut să fac unele lucruri mai bine, dar nu obișnuiesc să am regrete.

Cred că e mai bine să faci niște lucruri decât să regreți că nu le-ai făcut. Consider că am făcut ceea ce poate că nimeni din România nu își imagina că se poate.