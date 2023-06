Mai schimbă o placă! La 20 de ani, Emma Răducanu caută al nouălea antrenor

La douăzeci de ani, campioana de Grand Slam, Emma Răducanu (107 WTA) va căuta al nouălea antrenor al carierei.

Câștigătoarea US Open 2021 s-a despărțit de antrenorul Sebastian Sachs, chiar în timpul în care trece printr-o recuperare lungă, după multiple intervenții chirurgicale suferite la încheieturile mâinilor.

Nigel Sears, Andrew Richardson, Torben Beltz, Jane O’Donoghue, Iain Bates, Louis Cayer și Dmitri Tursunov sunt ceilalți șapte tehnicieni cu care Emma Răducanu a colaborat, în primii ani ai carierei sale.

„M-am bucurat cu adevărat să lucrez cu Seb și modul în care m-a antrenat. E păcat că circumstanțele au făcut nefezabil ca noi să putem continua colaborarea, în consecință am hotărât să ne ducem pe cărări diferite. Îi urez tot ce e mai bun lui Seb, de aici încolo,” a scris Emma Răducanu, anunțându-și a opta încheiere de relație profesională cu un antrenor de tenis.

