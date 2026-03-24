Emma Răducanu (23 de ani, 23 WTA) nu a reușit să lege două victorii, după finala jucată în turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open.

Învinsă clar de Sorana Cîrstea, scor 6-0, 6-2, în ultimul act al întrecerii din Ardeal, Emma Răducanu a câștigat un singur meci de atunci, cu Anastasia Zakharova, în cadrul competiției WTA 1000 de la Indian Wells.

Nu doar în România: continuă trendul jucătoarelor care boicotează echipele naționale

Două săptămâni și jumătate mai târziu, de la victoria din California, Emma Răducanu a anunțat că nu va participa la meciurile de Cupa Billie Jean King pe care Marea Britanie le are programate împotriva Australiei, în deplasare, pe Arena John Cain, a treia, ca mărime, a complexului folosit pentru organizarea Openului Australian.

Căpitan nejucător, Anne Keothavong a vorbit despre absențele jucătoarelor importante în echipa britanicilor.

Emma Răducanu, Katie Boulter și Francesca Jones nu au fost convocate, deoarece nu au vrut să aibă parte de acest zbor lung și de un schimb de suprafață, înainte de turneul WTA 500 de la Linz.