Lăsată de izbeliște: decizie controversată în viața Emmei Răducanu, după finala jucată la Cluj Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emma Răducanu continuă o tendință tot mai frecvent întâlnită nu doar în tenis, ci în sportul mondial.

TAGS:
Tenis WTATransylvania Open 2026Marea Britanieemma raducanu
Din articol

Emma Răducanu (23 de ani, 23 WTA) nu a reușit să lege două victorii, după finala jucată în turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open.

Învinsă clar de Sorana Cîrstea, scor 6-0, 6-2, în ultimul act al întrecerii din Ardeal, Emma Răducanu a câștigat un singur meci de atunci, cu Anastasia Zakharova, în cadrul competiției WTA 1000 de la Indian Wells.

Nu doar în România: continuă trendul jucătoarelor care boicotează echipele naționale

Două săptămâni și jumătate mai târziu, de la victoria din California, Emma Răducanu a anunțat că nu va participa la meciurile de Cupa Billie Jean King pe care Marea Britanie le are programate împotriva Australiei, în deplasare, pe Arena John Cain, a treia, ca mărime, a complexului folosit pentru organizarea Openului Australian.

Căpitan nejucător, Anne Keothavong a vorbit despre absențele jucătoarelor importante în echipa britanicilor.

Emma Răducanu, Katie Boulter și Francesca Jones nu au fost convocate, deoarece nu au vrut să aibă parte de acest zbor lung și de un schimb de suprafață, înainte de turneul WTA 500 de la Linz.

Emma Răducanu

  • Raducanu cirstea
×
Transilvania raducanu interviu 060226
Transilvania raducanu 44 55 060226
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipa Marii Britanii, trimisă în Australia fără cele mai bune jucătoare

În absența unor jucătoare ca Răducanu și Boulter, britanicii se vor baza pe Sonay Kartal, Harriet Dart, Jodie Burradge și debutanta Mika Stojsavljevic, notează Express.

„Fetelor care au acceptat să facă parte din echipă le transmit că știu că e o provocare grea să joace contra australiencelor, care au aliniat cea mai puternică echipă.

Dar trebuie să mergem acolo și să ne acordăm cele mai bune șanse de a câștiga. Am mai plecat cu șansa a doua și am reușit să producem surprize. Trebuie să avem aceeași atitudine,” a punctat Keothavong, în contextul în care Australia va juca avându-le în lot pe Talia Gibson, Maya Joint, Storm Hunter, Kimberly Birrell și Ellen Perez.

ULTIMELE STIRI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!