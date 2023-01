Kyrgios nu glumește! Câte Grand Slam-uri crede că va mai câștiga Djokovic: ipoteză incredibilă

Dacă în aceste momente mulți dintre fanii tenisului se întreabă dacă Rafael Nadal sau Novak Djokovic va fi tenismenul cu cele mai multe titluri de mare șlem cucerite, la finalul carierelor celor doi, finalistul Wimbledon 2022, Nick Kyrgios are o părere clară și diferită de cea a majorității.

Tenismenul din Canberra crede că sârbul „va ajunge cu ușurință la 28” de trofee în turneele majore, potrivit unei postări publicate imediat după ce „Nole” a câștigat finala Australian Open 2023, 3-0 la seturi, în fața grecului Stefanos Tsitsipas.

He will get to 28 slams ???? easy ????????????????????