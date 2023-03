Novak Djokovic (35 de ani) a revenit pe primul loc al clasamentului ATP după câștigarea ediției 2023 a Openului Australian.

Marea victorie a tenismenului sârb - a zecea a carierei la Melbourne -, prin care l-a egalat pe Rafael Nadal în ierarhia all-time a Grand Slam-urilor câștigate, a fost precedată de un moment misterios, în turneul ATP 250 de la Adelaide.

În ultimul act al turneului din Adelaide, Djokovic l-a întors de la 0-1 la seturi pe Sebastian Korda, scor 6-7 (8), 7-6 (3), 6-4. După mingea de meci câștigată, „Nole” a strâns pumnul, în semn de victorie, după care și-a atins tâmpla cu degetul arătător de 22 de ori, numărul exact al titlurilor de mare șlem pe care îl vâna, înaintea Australian Open 2023.

Obiectivul a fost îndeplinit de Novak Djokovic în stil de mare campion, întrucât sârbul a pierdut un singur set în întreaga ediție din acest an a turneului de mare șlem de la Melbourne.

