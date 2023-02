Doar 65 de minute a măsurat durata partidei câștigate de Camila Giorgi (31 de ani, 73 WTA), în detrimentul româncei Jaqueline Cristian (24 de ani, 193 WTA), din faza șaisprezecimilor de finală a turneului WTA 250 de la Linz, Austria.

Finalistă a acestei competiții, în ediția din 2021, Jaqueline Cristian și-a pierdut de patru ori serviciul în fața jucătoarei din Peninsula Italică, aspect care a condus la o înfrângere clară, scor 6-1, 6-2.

„Camila Giorgi mătură cu Jaqueline Cristian,” a titrat Eurosport Italia, după succesul în minim de seturi asigurat de Giorgi.

Începutul sezonului 2023 nu a arătat bine pentru Jaqueline Cristian, care are palmares negativ - 3 victorii și 5 înfrângeri. În runda inaugurală a Openului Australiei, Cristian a fost învinsă, 6-0, 6-1, de către Jessica Pegula.

What a dominant performance by Camila Giorgi! ????The 2018 winner defeats last year's finalist and walks into the next round ????

????: Valentin Schennach pic.twitter.com/05xpKQ5LOo