Intra turneul de la Roland Garros IN FALIMENT? Francezii ar putea pierde peste jumatate de MILIARD de euro daca editia 2020 nu va avea loc

Din articol Pierderi de pana la 640 de milioane de euro pentru turneul de la Roland Garros in cazul in care editia din acest an nu va avea loc

Marimea pierderilor financiare ale turneului de la Roland Garros face mai usor de inteles disperarea organizatorilor francezi.

Oficialii turneului de la Roland Garros si ai Federatiei Franceze de Tenis au enervat reprezentantii ATP, WTA, ITF si Laver Cup atunci cand au decis pe cont propriu amanarea cu patru luni a editiei 2020.

"Nu ne surprinde faptul ca am fost foarte criticati de presa. Avem ca prioritate tinerea turneului in program, pentru ca anularea lui ar insemna sa pierdem 260 de milioane de euro, iar cluburile de tenis din Franta ar pierde 100. Mii de locuri de munca sunt la mijloc in aceasta situatie," a declarat Lionel Maltese, lector la Universitatea Aix-Marseille, specializat in economia sportului si responsabil al departamentului de dezvoltare economica in cadrul Federatiei Franceze de Tenis.

Declaratia directorului de dezvoltare economica a turneului de la Roland Garros vine la doar o luna si jumatate dupa ce FFT a anuntat incheierea lucrarilor de montare a acoperisului Arenei Philippe Chatrier. Noua aditie a complexului de la Paris i-a costat pe francezi 380 de milioane de euro, investitie care, avand in vedere actuala configuratie a sezonului, ar putea sa nu fie amortizata la fel de curand precum s-ar fi asteptat organizatorii RG.

In cazul in care editia 2020 va ramane in picioare, turneul de la Roland Garros va consemna pentru prima oara in intreaga sa istorie meciuri jucate in nocturna, sub acoperisul tras. In plus, incepand cu faza sferturilor de finala, toate partidele ale ambelor tablouri de simplu se vor derula pe Philppe Chatrier, arena care poate primi 15,225 de spectatori.

"Oficialii ATP si WTA au fost clari: maniera in care au actionat cei de la Roland Garros e inacceptabila. Imaginati-va Wimbledonul si US Openul unindu-se cu ATP pentru a face o declaratie impotriva actiunilor francezilor. Nimeni nu este impotriva lor, e un turneu fantastic, important, iar daca va fi o sansa de desfasurare, toata lumea va fi multumita ca va putea participa. Dar modul in care i-au facut reclama, cum au schimbat datele turneului... pur si simplu, lucrurile nu functioneaza asa! Daca am face toti astfel, tenisul ar muri," a declarat Dirk Hordorff, vicepresedintele Federatiei Germane de Tenis despre situatia data.

"Ceea ce a facut presedintele Bernard Giudicelli a fost dezgustator, atat pentru tenis, cat si pentru Franta. Sunt sigur ca s-a panicat, intrucat urmeaza alegerile prezidentiale in cadrul Federatiei Franceze de Tenis si incearca sa puncteze la impresie impotriva contracandidatului sau, Gilles Moretton. Bernard stie ca a facut o mare greseala, a crezut ca va scapa, dar nu a avut sprijin. A sperat sa aiba Federatia Internationala de Tenis de partea sa, de asta a eliminat calificarile, dar nu i-a mers! Nu e foarte inteligent. Steve Simon (n.r. presedintele WTA) a strigat la el in mijlocul unei discutii pe care am purtat-o cu sefii ATP, WTA si ITF, iar toti i-au spus ca nu poate face asta. Nu putem reorganiza calendarul sezonului pe principiul 'primul venit, primul servit,'" a completat oficialul FGT, specificand ca turneul de la Roland Garros risca sa ramana fara puncte atat in 2020, cat si in 2021, ca posibila pedeapsa primita din partea ITF.