Intoarcerea regelui! Dupa 13 luni de pauza, Roger Federer si-a anuntat REVENIREA in circuitul ATP! Care va fi primul turneu pe care il va juca

Roger Federer si-a surprins placut fanii, dezvaluind ca va juca si turnee de zgura in acest sezon.

Roger Federer si-a anuntat revenirea in circuitul ATP, dupa mai bine de 13 luni de pauza. Elvetianul va participa la turneul ATP 250 de la Doha, programat sa inceapa in data de 8 martie.

"Vreau sa sarbatoresc victorii marete din nou. Pentru asta, sunt gata sa strabat orice drum, indiferent cat e de lung si greu. Am vrut sa-mi fac revenirea la un turneu mai mic pentru ca acolo nivelul de stres e mai scazut si ma voi putea concentra la maximum. Sa vedem cum va reactiona corpul, nu voi ramane in circuit daca nu ma voi simti bine," a afirmat Roger Federer, potrivit tennis.com.

"Am crezut ca nu voi urmari prea mult sport si voi fi mai ocupat cu copiii si recuperarea in perioada in care am stat departe de teren, dar am fost surprins sa vad ca imi doream sa vad meciuri si sa aflu rezultate. In mod normal, nu fac asta, daca nu iau parte la un turneu," a mai spus Federer, care a triumfat la Doha de trei ori, in 2005, 2006 si 2011.

Spre deosebire de sezoanele anterioare, Roger Federer va juca in acest an cateva turnee de zgura, dupa care va participa la turneele care ii permit sa lupte pentru obiectivele sale principale: Wimbledon si Jocurile Olimpice de la Tokyo.

