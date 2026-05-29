Sorana Cîrstea s-a apropiat la un pas de a pătrunde în optimile de finală ale turneului de la Roland Garros.

O victorie cu Solana Sierra, în turul trei, ar conduce-o pe jucătoarea din România în a doua săptămână de concurs, în care mai rămân doar cele mai bune șaisprezece jucătoare.

Sorana Cîrstea: „Nu intru pe teren doar ca să mă distrez. Încerc să mă bucur puțin, dar, la finalul zilei, sunt foarte competitivă.”

Favorită să facă acest lucru să se întâmple, la scurt timp după semifinala jucată în turneul WTA 1000 de la Roma, Sorana Cîrstea dezvăluie sincer, într-un interviu acordat site-ului oficial Roland Garros că „nu știe ce s-a schimbat.”

„Cred că acum am găsit acel echilibru între a fi foarte ambiţioasă şi a avea în continuare obiective de îmbunătăţire, dar şi a încerca să las emoţiile deoparte şi să mă bucur puţin mai mult,” se destăinuie Sorana Cîrstea.

Mereu o fire competitivă, Sorana Cîrstea a admis că nu colorează totul în roz. Își cunoaște tendința de a fi ambițioasă și nu pretinde de la sine însăși să fie doar un zâmbet, în timpul partidelor oficiale.