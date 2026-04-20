Turneul WTA 1000 de la Madrid începe cu două privilegii notabile acordate jucătoarelor din țara noastră.

Întâi, Sorana Cîrstea (36 de ani, 26 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, 33 WTA) știu că nu vor trebui să joace în primul tur, având liber datorită poziției înalte ocupate în clasamentul mondial.

Sorana Cîrstea începe turneul WTA 1000 de la Madrid din postura de campioană în exercițiu

Numere 26 și 33 în ierarhia WTA, Cîrstea și Cristian vor intra în competiția abia din a doua rundă, în care le așteaptă meciuri care pot fi abordate la victorie, din postura de favorite.

Sorana Cîrstea o va întâlni pe franțuzoaica Elsa Jacquemot, dacă nu va juca împotriva unei sportive din calificări, pe când Jaqueline Cristian își va măsura forțele cu Moyuka Uchijima ori o jucătoare din preliminarii.

Cîrstea și Cristian, adversare ușoare în turul secund, primul în care vor participa

Al doilea privilegiu constă în faptul că Sorana Cîrstea începe întrecerea din postura de campioană en-titre la Madrid.

Jucătoarea din Târgoviște s-a impus, în 2025, alături de Anna Kalinskaya, în proba de dublu, în urma unei serii incredibile de victorii, culminate cu succese împotriva Hsieh / Ostapenko și Mertens / Kudermetova, în semifinale și finală.