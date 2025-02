Corpul meu nu mai duce atât de mult ca să ajung unde am fost. E foarte greu să ajung acolo și știu cât de greu e,” a declarat Simona Halep.

Când a fost întrebată de Raluca Olaru dacă ar avea ceva să transmită publicului clujean, Simona Halep a replicat: „Nu știu dacă cu tristețe sau cu bucurie, cred că ambele sentimente mă încearcă, dar iau această decizie cu sufletul împăcat și întotdeauna am fost realistă cu mine.

Horia Tecău, emoționat după ultimul meci jucat de Simona Halep la Cluj

„De aceea, am vrut să vin astăzi la Cluj, să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau „la revedere” pe terenul de tenis. Chiar dacă prestația mea nu a fost foarte bună, am jucat din tot sufletul.

Mă bucur mult că ați venit. Cine știe dacă mă voi mai întoarce, dar, pentru moment, e ultima dată când am jucat aici. Nu vreau să plâng. Am fost număr unu mondial. Am câștigat Grand Slam-uri. Viața merge înainte. Este viață și după tenis. O să joc tenis în continuare, dar, ca să fiu competitivă, necesită mult mai mult, iar în momentul ăsta nu se mai poate,” a completat Simona Halep.