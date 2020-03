Ilie Nastase, NOI DEZVALUIRI despre pregatirea fizica a tenismenilor din anii '70 | De ce s-a legat de Stefanos Tsitsipas si ce sfaturi i-a oferit grecului 

Din articol Sfatul lui Ilie Nastase pentru Stefanos Tsitsipas

Ilie Nastase a facut dezvaluiri incredibile despre modul in care el, Rod Laver si alti tenismeni legendari se pregateau la antrenamente in anii '70.

Pregatirea fizica nu a fost dintotdeauna un factor atat de important in tenis, conform spuselor primului numar 1 ATP in Era Open, Ilie Nastase.

"Antrenamentul meu era jocul. Jucam si dublu, si dublu mixt, asta era cel mai bun antrenament. Azi nu se mai poate. Uita-te la Djokovici, zici ca e din cauciuc. I-am zis lui Tiriac sa ne uitam la australieni, care erau cei mai la moda atunci. Newcombe, Laver, Rosewall, Fraser, Stolle ca sa vedem ce fac ei si am aflat ca era un anume Harry Hopman, mare antrenor, care ii innebunea cu pregatirea fizica. Azi pare de ras, dar ii punea sa sara peste fileu de 100 de ori dintr-o parte in alta! Iti dai seama?" a povestit Ilie Nastase despre pregatirea fizica a tenismenilor din anii '70.

Dublu campion de Grand Slam in proba de simplu, Ilie Nastase a lamurit problema tenisului modern, care tinde sa devina din ce in ce mai defensiv: "Poate ca e asa pentru ca viteza mingii este mult mai mare si este mai riscant sa urci la fileu. Pe timpul meu, inclusiv pe zgura se juca serviciu-vole. Dar nici nu au curaj baietii astia. Ma uit la grecul asta, la Tsitsipas... ai aproape 2 metri, ai serviciu puternic, si pe al doilea, de ce nu te duci, ma, la fileu, ce poate sa iti faca adversarul, pe unde sa te paseze?" a spus Nastase pentru Gazeta.

Stefanos Tsitsipas, numar 6 ATP a incheiat anul 2019 en-fanfare, impunandu-se in Turneul Campionilor si bifand astfel primul mare succes al carierei, dar tenismenul grec in varsta de 21 de ani a dezamagit in primul turneu de mare slem al anului, fiind eliminat in trei seturi de Milos Raonic inca din turul 3 al Openului Australian 2020.