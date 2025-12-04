Fostă campioană la Wimbledon, exasperată de WADA: ce i-au făcut reprezentanții instituției anti-dopaj

La 26 de ani, sportiva clasată în prezent pe locul 34 al ierarhiei WTA a acuzat reprezentanții WADA de „lipsă de respect” pentru modul în care a fost tratată.

„În fiecare zi suntem obligate să fim acasă într-un anumit interval de ore pentru controlul anti-dopaj. Respect această regulă – în fiecare zi.

În această seară însă un inspector a sosit la ora 20:15 și mi-a spus că ora declarată nu contează și că trebuie să fiu testată chiar acum.

„Regulile ar trebui să li se aplice și lor.”

Când i-am explicat că este în afara intervalului meu de testare și e o intruziune serioasă în viața mea privată, mi s-a răspuns: 'Asta este viața unui sportiv profesionist.'

Este normal ca ofițerii anti-doping să stea în sufrageriile noastre noaptea și să aștepte să urinăm? Nu este vorba despre evitarea testării – este vorba despre respect. Respect pentru regulile pe care le urmăm și pentru viața personală la care avem dreptul după o zi lungă de antrenament și competiție. Regulile ar trebui să se aplice tuturor, chiar și celor care le aplică,” a comentat Vondrousova, într-o postare pe Instagram.

6-4, 6-4 a fost scorul finalei feminine a turneului de la Wimbledon din 2023, câștigate de Marketa Vondrousova în detrimentul tunisiencei Ons Jabeur.

