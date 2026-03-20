Gabriela Ruse, pe urmele Soranei Cîrstea, în turul secund la Miami.

Gabriela Ruse (28 de ani, 73 WTA) a reușit o surpriză plăcută în runda inaugurală a turneului de o mie de puncte de la Miami.

Sportiva din București, clasată pe locul 73 al clasamentului mondial, a eliminat-o pe croata Antonia Ruzic (55 WTA), scor 7-5, 7-6 (3), după 2 ore și 7 minute.

Gabriela Ruse, reveniri uluitoare în primul set al meciului cu Ruzic, clasată cu 18 locuri mai sus în clasament

Ruse și-a arătat, încă o dată, puterea psihică deosebită, care i-a permis să revină de la 0-3 și 3-5 în setul unu, încheiat cu o serie de patru game-uri adjudecate consecutiv. Nu doar șirul impresionează, ci faptul că Ruse a cedat doar trei puncte în această secvență a jocului, reușind un game alb și trei, apropiate la cincisprezece.

Două game-uri-maraton au deschis setul secund, dar fără break, care nu s-a reușit decât la 4-4, când Ruse a luat o opțiune pentru o victorie în minimum de seturi. Ruzic a ripostat imediat, iar diferența a putut fi făcută doar în mod obligatoriu, potrivit formatului, în tiebreak.

Ruse l-a gestionat fără emoții și a jucat mai curajos, impunându-se la trei și avansând în turul doi al competiției de la Miami, colectând, în acest drum, și un premiu de peste 30,000 de euro.

  • Gabriela ruse dezamagire to 2026
Gabriela Ruse, încă un meci cu Madison Keys, alături de care a jucat două meciuri extraordinare

Gabriela Ruse o va întâlni în turul secund al competiției de la Miami pe americanca Madison Keys, câștigătoare a Openului Australian 2025.

Ruse și Keys au jucat deja meciuri dramatice. Chiar în parcursul americancei Keys către titlul de campioană la Melbourne, Ruse i-a dat bătăi de cap nord-americancei, într-un meci de trei seturi, 7-6, 2-6, 7-5.

La Wimbledon, anul trecut, o nouă partidă ajunsă în trei seturi, în care Gabriela Ruse a lăsat de înțeles că a învățat și mai mult din lucrurile care trebuie făcute pentru a o opri pe Madison Keys. Confruntarea s-a terminat scor 6-7 (4), 7-5, 7-5, un echilibru care permite multă încredere, în contul româncei, înaintea celui de-al treilea meci direct.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
