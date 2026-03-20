Gabriela Ruse (28 de ani, 73 WTA) a reușit o surpriză plăcută în runda inaugurală a turneului de o mie de puncte de la Miami.

Sportiva din București, clasată pe locul 73 al clasamentului mondial, a eliminat-o pe croata Antonia Ruzic (55 WTA), scor 7-5, 7-6 (3), după 2 ore și 7 minute.

Gabriela Ruse, reveniri uluitoare în primul set al meciului cu Ruzic, clasată cu 18 locuri mai sus în clasament

Ruse și-a arătat, încă o dată, puterea psihică deosebită, care i-a permis să revină de la 0-3 și 3-5 în setul unu, încheiat cu o serie de patru game-uri adjudecate consecutiv. Nu doar șirul impresionează, ci faptul că Ruse a cedat doar trei puncte în această secvență a jocului, reușind un game alb și trei, apropiate la cincisprezece.

Două game-uri-maraton au deschis setul secund, dar fără break, care nu s-a reușit decât la 4-4, când Ruse a luat o opțiune pentru o victorie în minimum de seturi. Ruzic a ripostat imediat, iar diferența a putut fi făcută doar în mod obligatoriu, potrivit formatului, în tiebreak.

Ruse l-a gestionat fără emoții și a jucat mai curajos, impunându-se la trei și avansând în turul doi al competiției de la Miami, colectând, în acest drum, și un premiu de peste 30,000 de euro.