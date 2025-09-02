GALERIE FOTO Fără Mouratoglou, Naomi Osaka defilează: a bătut campioana de la Roland Garros. Cine joacă în sferturile US Open

Fără Mouratoglou, Naomi Osaka defilează: a bătut campioana de la Roland Garros. Cine joacă în sferturile US Open
Marcu Czentye
Naomi Osaka, în formă stelară pe hardul nord-american.

Naomi Osaka (27 de ani, 24 WTA) a pierdut un singur set în drumul spre sferturile US Open 2025.

După zece luni în care a colaborat cu fostul antrenor al Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, sportiva japoneză a avut un parcurs fulminant, pe hardul din Canada și America.

Naomi Osaka, victorie în 66 de minute cu numărul trei mondial, Cori Gauff

  • Osaka, 10 victorii în ultimele 11 meciuri.

Dublă campioană la New York, Naomi Osaka s-a pregătit de US Open 2025 cu o finală jucată în Openul Canadian, turneu de o mie de puncte în a cărui ultim act a fost învinsă de „revelația” Victoria Mboko, după ce a condus cu 1-0 la seturi.

Dar Osaka a avut la Montreal victorii cu Ostapenko, Svitolina și Tauson, suficiente cât să îi inspire încredere înainte de parcursul la Flushing Meadows.

Daria Kasatkina (18 WTA) și Cori Gauff (3 WTA) nu au putut să o oprească pe Naomi Osaka la US Open, în acest an.

6-0, 4-6, 6-3, respectiv 6-3, 6-2 sunt scorurile prin care Naomi Osaka le-a depășit pe cele două jucătoare, nipona neavând nevoie de mai mult de șaizeci și șase de minute pentru a elimina numărul trei mondial.

Tenisul agresiv, dar eficient și cu puține erori comise de Naomi Osaka aduce aminte de reușitele din 2018 și 2020, când japoneza ieșea campioană la New York.

Pentru un loc în semifinale, Naomi Osaka va trebui să treacă de Karolina Muchova. Jucătoarea din Cehia a jucat semifinală în cadrul Openului American, în precedentele două ediții.

Meciurile din sferturile US Open 2025

Pe tabloul feminin, Amanda Anisimova și-a acordat o șansă de revanșă împotriva Igăi Swiatek, jucătoare în fața căreia a pierdut cu 12-0 la game-uri, în finala Wimbledon 2025.

În competiția masculină, italienii Jannik Sinner și Lorenzo Musetti se vor întâlni în meci direct, pe când în jumătatea inferioară, Carlos Alcaraz și Novak Djokovic au de trecut de Jiri Lehecka, respectiv Taylor Fritz pentru a se reîntâlni într-un meci intens.

Turneul masculin

  • Jannik Sinner - Lorenzo Musetti
  • Alex de Minaur - Felix Auger-Aliassime
  • Novak Djokovic - Taylor Fritz
  • Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka

Turneul feminin

  • Aryna Sabalenka - Marketa Vondrousova
  • Jessica Pegula - Barbora Krejcikova
  • Karolina Muchova - Naomi Osaka
  • Iga Swiatek - Amanda Anisimova

Swiatek - Muchova și Sabalenka - Pegula sunt semifinalele așteptate de calculele hârtiei, în proba individuală, pe când, la băieți, Sinner și De Minaur, respectiv Djokovic și Alcaraz pornesc cu prima șansă să ajungă în semifinale.

