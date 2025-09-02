Naomi Osaka (27 de ani, 24 WTA) a pierdut un singur set în drumul spre sferturile US Open 2025.

După zece luni în care a colaborat cu fostul antrenor al Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, sportiva japoneză a avut un parcurs fulminant, pe hardul din Canada și America.

Naomi Osaka, victorie în 66 de minute cu numărul trei mondial, Cori Gauff

Osaka, 10 victorii în ultimele 11 meciuri.

Dublă campioană la New York, Naomi Osaka s-a pregătit de US Open 2025 cu o finală jucată în Openul Canadian, turneu de o mie de puncte în a cărui ultim act a fost învinsă de „revelația” Victoria Mboko, după ce a condus cu 1-0 la seturi.

Dar Osaka a avut la Montreal victorii cu Ostapenko, Svitolina și Tauson, suficiente cât să îi inspire încredere înainte de parcursul la Flushing Meadows.

Daria Kasatkina (18 WTA) și Cori Gauff (3 WTA) nu au putut să o oprească pe Naomi Osaka la US Open, în acest an.

6-0, 4-6, 6-3, respectiv 6-3, 6-2 sunt scorurile prin care Naomi Osaka le-a depășit pe cele două jucătoare, nipona neavând nevoie de mai mult de șaizeci și șase de minute pentru a elimina numărul trei mondial.

