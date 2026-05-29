GALERIE FOTO „Enervant? Niciodată”. Sorana Cîrstea, răspuns categoric la chestiunea retragerii: verdictul româncei

„Enervant? Niciodată”. Sorana Cîrstea, răspuns categoric la chestiunea retragerii: verdictul româncei Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, gânduri finale, exprimate în timpul Roland Garros 2026, despre ideea retragerii din tenis.

TAGS:
interviuRoland Garros 2026Tenis WTASorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) nu se ascunde de ideea retragerii definitive din tenis, care se prezintă, în continuare, ca scenariul de bază al sezonului 2026, în cariera sa.

Deși a câștigat turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, după care a jucat optime de finală în turneul WTA 1000 de la Miami, rezultat îmbunătățit cu o semifinală, în competiția de același calibru din Roma, Sorana Cîrstea se gândește la retragere ca la decizia cu cea mai mare probabilitate, la finalul acestui an.

Sorana Cîrstea „nu ia în derâdere” sfatul oamenilor de a nu se retrage din tenis, la finalul anului 2026

Întrebată ce simte atunci când vede că lumea îi cere să își amâne încă o dată retragerea și să continue să joace, în contextul în care bilanțul său arată mai bine ca niciodată, Sorana Cîrstea a dezvăluit că trăiește o mare plăcere în a primi aceste evaluări din partea oamenilor.

„Este un compliment, desigur, nu este niciodată enervant să ai sprijinul oamenilor şi să mi se spună atâtea lucruri frumoase, nu este niciodată enervant. Este întotdeauna un compliment şi nu îl iau în derâdere,” a punctat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat Rolandgarros.com.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea rg 2026 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cum își explică Sorana Cîrstea progresul de stabilitate înregistrat în timpul meciurilor oficiale

Dezvăluind elementele care o fac astăzi pe Sorana Cîrstea o jucătoare mai constantă, cu un joc mai greu de destabilizat, în timpul partidelor oficiale, cea mai bună jucătoare de tenis din România a precizat că acceptă cu mai mare ușurință momentele dificile.

Cîrstea menționează și plusul de maturitate ca un factor important în această ecuație care a împins-o până pe locul 18 în clasamentul mondial, un record de carieră atins tocmai la 36 de ani.

„Multe lucruri care trebuie să se îmbine.”

„Cred că mi-a fost puţin greu în cariera mea să accept când aveam o zi proastă sau când sufeream o înfrângere dureroasă – îmi lua ceva timp să-mi revin. Dar acum sunt puţin mai relaxată în privinţa asta. 

Cred că este vorba în mare parte de maturitate. Este vorba de experienţă şi de dragoste pentru sport, este vorba de disciplină. Multe lucruri care trebuie să se îmbine,” a completat Sorana Cîrstea, în interviul acordat francezilor.

Sorana Cîrstea s-a calificat de două ori în săptămâna a doua de concurs, la Roland Garros. În ediția 2026, românca poate bifa cea de-a treia performanță de acest calibru, în carieră, după sfertul de finală jucat în 2009 și optimea de finală ajunsă în 2021.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
VIDEO cu momentul în care drona rusească a lovit blocul din Galați. Explozia a fost urmată de un incendiu
VIDEO cu momentul în care drona rusească a lovit blocul din Galați. Explozia a fost urmată de un incendiu
ULTIMELE STIRI
Pentru o calificare istorică: la ce oră joacă Sorana Cîrstea în turul trei la Roland Garros
Pentru o calificare istorică: la ce oră joacă Sorana Cîrstea în turul trei la Roland Garros
Marius Lăcătuș, necruțător după ce Gică Hagi nu a convocat un fotbalist: „Se aprinde așa un beculeț în cap”
Marius Lăcătuș, necruțător după ce Gică Hagi nu a convocat un fotbalist: „Se aprinde așa un beculeț în cap”
Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii
Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii
Iranienii, la mâna americanilor înainte de CM 2026. Ce vor să obțină
Iranienii, la mâna americanilor înainte de CM 2026. Ce vor să obțină
Mouratoglou a avut dreptate: ce a avertizat cu o mână de ore înainte ca Sinner să o pățească la Roland Garros
Mouratoglou a avut dreptate: ce a avertizat cu o mână de ore înainte ca Sinner să o pățească la Roland Garros
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Vrea la FCSB! Gigi Becali a primit mesajul: "Numai cu mine învață fotbal"

Vrea la FCSB! Gigi Becali a primit mesajul: "Numai cu mine învață fotbal"

A semnat azi cu FCSB: "Contract pe doi ani"

A semnat azi cu FCSB: "Contract pe doi ani"

Steaua - Rapid 0-0! Remiză albă în reeditarea sfertului UEFAntastic

Steaua - Rapid 0-0! Remiză albă în reeditarea sfertului UEFAntastic

Ancelotti revine în fotbalul european! Va antrena o echipă din Champions League

Ancelotti revine în fotbalul european! Va antrena o echipă din Champions League

Sorana Cîrstea s-a retras de la Roland Garros! Despre ce este vorba

Sorana Cîrstea s-a retras de la Roland Garros! Despre ce este vorba

Îi recunoști pe toți? Cum arată azi UEFAntasticii, la 20 de ani după sfertul Steaua - Rapid

Îi recunoști pe toți? Cum arată azi UEFAntasticii, la 20 de ani după sfertul Steaua - Rapid



Recomandarile redactiei
Marius Lăcătuș, necruțător după ce Gică Hagi nu a convocat un fotbalist: „Se aprinde așa un beculeț în cap”
Marius Lăcătuș, necruțător după ce Gică Hagi nu a convocat un fotbalist: „Se aprinde așa un beculeț în cap”
Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii
Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii
Alexandru Tudor, apariție rară! Cum arată acum + Gestul făcut imediat după ce s-a încheiat meciul UEFAntasticilor
Alexandru Tudor, apariție rară! Cum arată acum + Gestul făcut imediat după ce s-a încheiat meciul UEFAntasticilor
Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah! ”Diamantul” vine din alt campionat și e cotat la 90.000.000€
Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah! ”Diamantul” vine din alt campionat și e cotat la 90.000.000€
Mouratoglou a avut dreptate: ce a avertizat cu o mână de ore înainte ca Sinner să o pățească la Roland Garros
Mouratoglou a avut dreptate: ce a avertizat cu o mână de ore înainte ca Sinner să o pățească la Roland Garros
Alte subiecte de interes
Dorin Goian: „Pușcaș dă gol când ne arde buza mai tare! Ucraina e peste noi și individual, și ca echipă”
Dorin Goian: „Pușcaș dă gol când ne arde buza mai tare! Ucraina e peste noi și individual, și ca echipă”
Bănel Nicoliță: „Batem Ucraina! Ne clasăm pe locul 2 în grupă!” / „Je parle très bien français, mon frère!”
Bănel Nicoliță: „Batem Ucraina! Ne clasăm pe locul 2 în grupă!” / „Je parle très bien français, mon frère!”
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Prietena Gabrielei Ruse, zguduită de realitate: a câștigat la Roland Garros într-o zi în care familia sa a fost la un pas de moarte
Prietena Gabrielei Ruse, zguduită de realitate: a câștigat la Roland Garros într-o zi în care familia sa a fost la un pas de moarte
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

stirileprotv Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!