Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) nu se ascunde de ideea retragerii definitive din tenis, care se prezintă, în continuare, ca scenariul de bază al sezonului 2026, în cariera sa.

Deși a câștigat turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, după care a jucat optime de finală în turneul WTA 1000 de la Miami, rezultat îmbunătățit cu o semifinală, în competiția de același calibru din Roma, Sorana Cîrstea se gândește la retragere ca la decizia cu cea mai mare probabilitate, la finalul acestui an.

Sorana Cîrstea „nu ia în derâdere” sfatul oamenilor de a nu se retrage din tenis, la finalul anului 2026

Întrebată ce simte atunci când vede că lumea îi cere să își amâne încă o dată retragerea și să continue să joace, în contextul în care bilanțul său arată mai bine ca niciodată, Sorana Cîrstea a dezvăluit că trăiește o mare plăcere în a primi aceste evaluări din partea oamenilor.

„Este un compliment, desigur, nu este niciodată enervant să ai sprijinul oamenilor şi să mi se spună atâtea lucruri frumoase, nu este niciodată enervant. Este întotdeauna un compliment şi nu îl iau în derâdere,” a punctat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat Rolandgarros.com.