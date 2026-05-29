Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) nu se ascunde de ideea retragerii definitive din tenis, care se prezintă, în continuare, ca scenariul de bază al sezonului 2026, în cariera sa.
Deși a câștigat turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, după care a jucat optime de finală în turneul WTA 1000 de la Miami, rezultat îmbunătățit cu o semifinală, în competiția de același calibru din Roma, Sorana Cîrstea se gândește la retragere ca la decizia cu cea mai mare probabilitate, la finalul acestui an.
Sorana Cîrstea „nu ia în derâdere” sfatul oamenilor de a nu se retrage din tenis, la finalul anului 2026
Întrebată ce simte atunci când vede că lumea îi cere să își amâne încă o dată retragerea și să continue să joace, în contextul în care bilanțul său arată mai bine ca niciodată, Sorana Cîrstea a dezvăluit că trăiește o mare plăcere în a primi aceste evaluări din partea oamenilor.
„Este un compliment, desigur, nu este niciodată enervant să ai sprijinul oamenilor şi să mi se spună atâtea lucruri frumoase, nu este niciodată enervant. Este întotdeauna un compliment şi nu îl iau în derâdere,” a punctat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat Rolandgarros.com.
Cum își explică Sorana Cîrstea progresul de stabilitate înregistrat în timpul meciurilor oficiale
Dezvăluind elementele care o fac astăzi pe Sorana Cîrstea o jucătoare mai constantă, cu un joc mai greu de destabilizat, în timpul partidelor oficiale, cea mai bună jucătoare de tenis din România a precizat că acceptă cu mai mare ușurință momentele dificile.
Cîrstea menționează și plusul de maturitate ca un factor important în această ecuație care a împins-o până pe locul 18 în clasamentul mondial, un record de carieră atins tocmai la 36 de ani.
„Multe lucruri care trebuie să se îmbine.”
„Cred că mi-a fost puţin greu în cariera mea să accept când aveam o zi proastă sau când sufeream o înfrângere dureroasă – îmi lua ceva timp să-mi revin. Dar acum sunt puţin mai relaxată în privinţa asta.
Cred că este vorba în mare parte de maturitate. Este vorba de experienţă şi de dragoste pentru sport, este vorba de disciplină. Multe lucruri care trebuie să se îmbine,” a completat Sorana Cîrstea, în interviul acordat francezilor.
Sorana Cîrstea s-a calificat de două ori în săptămâna a doua de concurs, la Roland Garros. În ediția 2026, românca poate bifa cea de-a treia performanță de acest calibru, în carieră, după sfertul de finală jucat în 2009 și optimea de finală ajunsă în 2021.