Campioanele edițiilor 2019 și 2021 ale Openului American, Bianca Andreescu (22 de ani, 43 WTA), respectiv Emma Răducanu (20 de ani, 77 WTA) s-au oprit în a doua rundă competițională în ediția 2023 a Grand Slam-ului de la Melbourne.

Emma Răducanu i-a oferit o replică solidă finalistei Roland Garros 2022, Cori Gauff (18 ani, 7 WTA), în partida jucată în sesiunea de seară în Arena Rod Laver, însă a ratat ocazia momentelor de cotitură psihologică din partidă.

Sportiva britanică cu tată român a ratat două mingi de set, la scorul de 5-4, în setul secund, sfârșind învinsă în minim de seturi, 6-3, 7-6 (4), într-o oră și patruzeci și trei de minute de joc.

Nu a fost însă cel mai bun meci, cele două jucătoare comițând 83 de erori neforțate, în total (42-41), în timp ce loviturile direct câștigătoare au ajuns doar la borna 30 (17-13 în favoarea Emmei Răducanu).

În Arena KIA, Bianca Andreescu i-a permis Cristinei Bucșa (25 de ani, 100 WTA) - jucătoare spaniolă, născută la Chișinău - să reușească performanța carierei, în turneele de mare șlem.

Sportiva iberică cu origini moldovenești a revenit de la 0-1 la seturi și s-a impus dramatic, în 3 ore fără 9 minute de joc, scor 2-6, 7-6 (7), 6-4. Andreescu a fost condusă cu 5-2 în setul secund, când Bucșa a ratat minge de set, dar roata s-a întors și mai dramatic, în tiebreak, când canadianca a fost întrecută cu un passing shot de spanioloaică, tocmai la minge de meci.

În fapt, Bianca Andreescu chiar a câștigat cu șase puncte mai mult decât Cristina Bucșa în acest meci, partida încheindu-se într-o manieră simbolică, cu un rever trimis în fileu de jucătoarea canadiană, care a oferit senzația de neputință fizică, în clipele de final ale duelului.

$154,338 vor încasa Cori Gauff și Cristina Bucșa pentru calificările reușite în turul trei al Openului Australian 2023.

