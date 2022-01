Emma Răducanu, sfătuită să se retragă de la Australian Open, înainte de înfrângerea suferită în turul 2

Emma Răducanu a părăsit Openul Australian după turul secund, eliminată de Danka Kovinic (98 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-3. Sportiva din Muntenegru s-a calificat în premieră în runda a treia competițională a unui turneu de mare șlem, fază în care o va întâlni pe Simona Halep, într-un meci programat sâmbătă, 22 ianuarie.

De-a lungul partidei, Emma Răducanu a jucat cu dureri, având bătături în palmă și necesitând îngrijiri medicale în al doilea set.

„Câteva persoane din echipa mea nu și-au dorit cu adevărat să joc acest meci, dar eu am vrut să lupt și să văd cât de departe pot să merg. A fost, probabil, mai dur decât credeam că va fi să joc cu aceste dureri,” a dezvăluit Emma Răducanu la finalul partidei, notează BBC.

Campioana de la US Open, în vârstă de 19 ani a adăugat că nu regretă acest meci și se bucură că a învățat noi aspecte referitoare la jocul său, cum ar fi dibăcia forehand-ului său. În setul secund, Emma Răducanu a lovit forehand-ul aproape exclusiv slice, fără a-i imprima forța obișnuită, pentru a evita înrăutățirea durerilor.

„Am muncit din greu doar să pot veni în Australia și să joc, așa că am lăsat totul pe teren. Cred că oricine care mă cunoaște știe că nu lovesc forehand-ul slice. Probabil l-am lovit așa mai mult în acest meci decât în ultimii 2-3 ani.

E unul dintre lucrurile pe care le-am învățat, că forehandul-slice nu e atât de rău și că am niște dibăcie în mână. A fost o surpriză plăcută pentru mine, dar am fost mândră de cum am luptat. Nu puteam face prea multe, dar am rezistat,” a declarat Emma Răducanu după meci, potrivit Tennis Head.