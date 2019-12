ECHIPA DE FOC: Serena Williams si Caroline Wozniacki vor face echipa de dublu la WTA Auckland, penultimul turneu al carierei pentru daneza

Din articol Wozniacki si Serena Williams, echipa de foc la WTA Auckland

Dublul feminin n-a mai avut de mult o echipa reunind doua nume atat de faimoase.

Serena Williams si Caroline Wozniacki vor face echipa in proba de dublu in cadrul turneului WTA de la Auckland, penultima competitie oficiala din cariera danezei.

Caroline Wozniacki si Serena Williams s-au pus de comun acord si cu privire la meciul de retragere al jucatoarei din Danemarca. Wozniacki si Serena se vor duela pe Royal Arena din Copenhaga in data de 18 mai 2020.

Wozniacki si Serena Williams, echipa de foc la WTA Auckland



"Am reusit tot ce visam sa reusesc pe terenul de tenis. Intotdeauna mi-am spus ca, la vremea potrivita, ma voi lasa de tenis si voi face alte lucruri. In ultima perioada mi-am dat seama ca exista multe de facut in viata in afara terenului de tenis," a scris Caroline Wozniacki in momentul in care si-a anuntat retragerea din tenisul profesionist.

Caroline Wozniacki a castigat un singur titlu de mare slem in cariera, Australian Open 2018, in timp ce Serena Williams numara in acest moment 23 de astfel de reusite. Recordul absolut in materie de Grand Slam-uri adjudecate in tenisul feminin ii apartine lui Margaret Court, cu 24 de titluri.